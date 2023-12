Mario Botta nelle librerie con “Il cielo in terra”

“Il cielo in terra. Un secolo di chiese e cappelle nell’architettura moderna e contemporanea” è il nuovo libro di Mario Botta

Edito da Libri Scheiwiller, “Il cielo in terra. Un secolo di chiese e cappelle nell’architettura moderna e contemporanea” di Mario Botta, è una rassegna degli edifici sacri delle diverse confessioni cristiane dagli anni ’20 del ‘900 ai giorni nostri, che ne indaga l’evoluzione con l’originalità e l’acutezza di analisi del maestro ticinese.

Come dichiara lo stesso Mario Botta, il volume si sofferma «sul tentativo di chiese e cappelle di portare un ‘frammento di cielo in terra’ e interpreta la necessità di avere, anche in questi tempi, delle testimonianze ‘oltre il finito’», per le quali l’architettura si propone come uno strumento appropriato, nel solco di una storia millenaria. Attraverso i testi scritti da Botta e apparsi negli ultimi cinque anni nella rubrica Luce e gravità pubblicata su “Luoghi dell’Infinito”, il libro analizza l’evoluzione dell’edificio religioso negli ultimi cento anni, confrontandosi con una tipologia costruttiva che appartiene alla storia profonda dell’uomo e facendo trasparire la concezione dell’autore rispetto a cosa sia l’architettura e come essa possa rispondere ai compiti che è chiamata a svolgere oggi.

Ciascun edificio è raccontato dalle parole di Botta e accompagnato da un ampio corredo di immagini, partendo dagli edifici dell’inizio del secolo scorso, per proseguire con le realizzazioni dei maestri del Movimento Moderno, da Le Corbusier (presente con il celeberrimo capolavoro di Ronchamp) ad Alvar Aalto, fino ai grandi italiani come Gio Ponti (cattedrale di Taranto) e Giovanni Michelucci. L’indagine procede poi con il superamento del Moderno nel secondo ‘900 con le opere di autori come Oscar Niemeyer, Carlo Scarpa, Alvaro Siza e Richard Meier, soffermandosi anche sulle creazioni di artisti, come la cappella di Houston di Mark Rothko e quella del Rosario a Vence di Henri Matisse. Grande attenzione viene data anche alle opere di inizio millennio, dove Botta si confronta con compagni di viaggio, da Zumthor a Rafael Moneo, da Mario Cucinella ad Andreas Meck.

Introdotto da Fulvio Irace, il libro si chiude con un contributo di Alessandra Coppa – che riflette sul significato di costruire una chiesa oggi – e con una panoramica dedicata alle numerose creazioni di Botta stesso, grande edificatore di luoghi di culto per le città e l’uomo di oggi.

Mario Botta – (Mendrisio 1943), uno dei più importanti architetti dei nostri giorni, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è l’esatto opposto dell’archistar. Da sempre affianca alla sua attività creativa una riflessione critica sulla figura dell’architetto nella società attuale, sui compiti e i fini dell’attività architettonica.

Scheda tecnica

Titolo: IL CIELO IN TERRA. Un secolo di chiese e cappelle nell’architettura moderna e contemporanea

Autore: Mario Botta

Editore: Libri Scheiwiller

Formato: brossura con alette, 16 x 24 cm

Pagine: 176

Immagini: 80 foto a colori

Prezzo: € 38,00

Codice ISBN: 9788876447150