Fuori “Su di me”, la nuova canzone di Edoardo Brogi

Il cantautore toscano Edoardo Brogi, torna con il singolo SU DI ME (Dischi dei Sognatori/Ada Music) brano che segna un nuovo punto di partenza

Edoardo Brogi con “SU DI ME” racconta della pressione e dell’ansia di non farcela in un mondo sempre più difficile, attraverso attimi di vita vissuta e di sentimenti. Il singolo si muove in un mondo completamente elettro pop e segna la nuova collaborazione con “LE ORE”.

Edoardo Brogi è un giovane cantautore di origini toscane. Si avvicina alla musica fin da piccolissimo. Si presenta al pubblico nel 2018 con il primo inedito “Polvere”, interamente autoprodotto che entra in poco tempo nella classifica “Viral 50 Italy” di Spotify.
Vincitore del contest musicale indetto da Coca-Cola e Radio 105, viene eletto a dicembre 2019 “Final Future Legend della musica italiana”, partecipando così di diritto al Capodanno in Musica di Canale 5 in diretta da Bari la notte di Capodanno.
Sempre il 31 dicembre Edoardo pubblica su Youtube il videoclip ufficiale di “Senza di te”, che sancisce anche l’inizio della sua collaborazione con Warner Music Italy, con cui ha firmato il suo primo contratto discografico. Ad aprile 2020 pubblica “È la notte”, il primo singolo firmato Warner Music Italy e a giugno “Bandolera”, un pezzo dalle sonorità latine cantato da Edoardo su alcuni dei più importanti palchi dell’estate.
L’uscita del singolo “Panacea” nell’estate 2022 sancisce un nuovo capitolo di sperimentazione e di nuove collaborazioni, si apre così un mondo dalle sonorità elettroniche che fanno scatenare il pubblico per tutta l’estate, fino ad arrivare a “Due punti sull’equatore”, singolo con cui Edoardo guadagna un posto d’onore nella classifica della finalissima di Una voce per San Marino a febbraio 2023.

