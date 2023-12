Barbara D’Urso da oggi al Parioli con “Taxi a due piazze”

Barbara D’Urso torna a teatro dopo 15 anni con la famosissima ed esilarante commedia “Taxi a due piazze” in scena da oggi al Parioli

Barbara D’Urso torna a teatro dopo 15 anni con la famosissima ed esilarante commedia TAXI A DUE PIAZZE che sarà in scena al Teatro Parioli dal 26 dicembre al 7 gennaio. Il testo che è stato riscritto per l’occasione da Ray Cooney in chiave femminile ha debuttato in prima assoluta in Italia al Teatro Nazionale di Milano il 14 febbraio e dopo una lunga tournée nelle principali città italiane arriva finalmente al Teatro Parioli. Con la regia di Chiara Noschese, in scena insieme a Barbara D’Urso ci saranno Rosalia Porcaro, Franco Oppini e Giampaolo Gambi, Barbara Terrinoni, Antonio Rampino , Nico Di Crescenzo. Protagonista assoluta e direttrice Artistica della commedia, la straordinaria Barbara d’Urso.

Da quando è stata rappresentata in tutto il mondo fin dal 1984, anno d’esordio di “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, una versione tutta al femminile non c’era mai stata. La commedia, che in Italia è tra le più rappresentate con un’edizione storica della ditta Dorelli, Quattrini, Brochard e Panelli, è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi.

Abbiamo chiesto quindi al suo autore Ray Cooney di rinnovare la commedia con una versione rovesciata al femminile aggiornata ai nostri tempi con tutti i riferimenti del caso. Ed ecco che per la prima volta in esclusiva mondiale (perché debutta come primizia in Italia prima di approdare nelle varie versioni europee) “Taxi a due piazze” versione femminile si affaccia nel mercato italiano sotto l’esperta mano di Chiara Noschese con un cast di tutto rispetto guidato da Barbara d’Urso nei panni della tassista -protagonista che per mantenere il segreto della sua bigamia deve districarsi tra un marito a piazza risorgimento e un altro a piazza Irnerio, aiutata solo dalla sua amica che ben conosce la sua doppia vita, interpretata da Rosalia Porcaro.

Questa versione, che rispolvera un grande classico della commedia leggera con una veste completamente rinnovata dal suo autore originale sia nei dialoghi che nei contenuti, è restituita perfettamente nell’adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti e siamo certi che soddisferà il pubblico con un testo che non smetterà mai di divertire anche in quota tutta rosa.

Link al trailer: https://youtu.be/dxygdk7VGC0

