Weili Zheng presenta la collezione SS24 “Country Chic”

Il brand Weili Zheng presenta “County Chic”, la collezione Primavera-Estate 2024 che trasporta in un viaggio visionario

La collezione Primavera-Estate 2024 di Weili Zheng trasporta in un viaggio visionario, catturando l’essenza del “Country Chic”. Con grazia fonde l’originalità country con un tocco di eleganza contemporanea, portando freschezza e innovazione ai look proposti. È un invito ad immergersi nella bellezza della natura, celebrando l’armonia naturale e la veridicità.

Weili Zheng conferma la sua attenzione alle singole sfumature e alla scelta di materiali ricercati, contraddistinti dall’alta qualità. Tessuti pregiati si uniscono a elementi moderni, garantendo il massimo comfort e stile. Dai rasi di seta leggeri ai tessuti di lino freschi e con ricami à jour, ai morbidi cotoni e pizzi personalizzati, ogni capo è stato progettato per offrire uno stile senza tempo e compromessi.

Con colori tenui, tessuti leggeri, elementi moderni e dettagli ispirati alla natura, ogni pezzo racconta una storia di semplicità sofisticata.

Tra gli elementi distintivi spiccano le trame a quadri, i motivi floreali e gli accessori studiati per un look unico e non banale. Gli abiti diventano i protagonisti della collezione con la loro versatilità, adatti a molteplici occasioni, dalla vita quotidiana agli eventi più eleganti.

I volumi audaci e innovativi della collezione sono progettati per valorizzare la silhouette di ogni donna. Con tagli precisi e dettagli sagomati, Weili Zheng propone capi che esaltano la femminilità in modo unico e inconfondibile.

Un tributo all’eleganza country rivisitata in chiave moderna, la collezione vanta una varietà di capi, tra cui trench, gonne mini e maxi che esprimono femminilità ed eleganza, tailleur, blazer sofisticati che aggiungono un tocco di classe a qualsiasi look, camicie, abiti con scollature estive e romantiche, oltre a pantaloni cargo e denim ricercati e audaci.

La collezione cattura l’attenzione con stampe uniche, tra cui le caratterizzanti Vicky micro e macro in bianco e rosso, che aggiungono un tocco di sofisticazione. Le stampe floreali, delicate ed eleganti, evocano la freschezza e la bellezza della natura, arricchendo ulteriormente ogni capo.

I colori della collezione spaziano dai toni pastello, tra cui rosa, verde e lilla, che evocano la freschezza della primavera, ai toni naturali che richiamano i colori della terra, sottolineati da ardite punte di fucsia e rosso. Questa palette di colori offre infinite possibilità di combinazioni, permettendo a ogni donna di esprimere il proprio stile e spontaneità.

I dettagli dei punti à jour, dei romantici fiocchi e delle studiate strutture donano ai capi una sartoriale personalità.

Per le giornate estive e le avventure acquatiche, Weili Zheng propone costumi irrinunciabili, sia bikini che costumi interi, caratterizzati da dettagli curati e femminili, per far risaltare la bellezza nella totale naturalezza dell’essere.

Weili Zheng completa il look “Country Chic” con una straordinaria gamma di accessori, tra cui borse glamour e stilose e cappelli cow girl che conferiscono un tocco di autenticità alla collezione.