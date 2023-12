Previsioni meteo 25 dicembre 2023: Natale con l’anticiclone

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 dicembre 2023: tempo stabile da Nord a Sud con l’alta pressione che ci terrà compagnia ancora per qualche giorno

Natale all’insegna di condizioni meteo stabili e in prevalenza soleggiate sull’Italia grazie all’alta pressione. Avremo infatti un vortice polare ancora compatto e un campo di alta pressione disteso verso il Mediterraneo. Condizioni meteo asciutte in Italia con temperature al di sopra delle medie soprattutto in montagna. Clima più freddo nei bassi strati dove sarà ancora a lavoro l’inversione termica, responsabile comunque anche di un accumuli di smog oltre che di foschie, nubi basse e banchi di nebbia.

Ultima settimana di dicembre che secondo i principali modelli trascorrerà con condizioni meteo asciutte sul Mediterraneo centrale a causa del vasto anticiclone. Vortice polare che però entro l’inizio di gennaio potrebbe iniziare ad indebolirsi. Ripresa di qualche scambio meridiano dunque e possibilità di maltempo sulla nostra Penisola. Nessuna particolare ondata di freddo in vista per ora ma almeno dovrebbe tornare la neve in montagna.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 25 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite su tutti i settori, addensamenti più compatti e anche bassi sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molti addensamenti anche bassi specie sui settori orientali. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nubi compatte con deboli precipitazioni sul versante tirrenico, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con molte nuvole ovunque e locali pioviggini sul Lazio. In serata ancora possibili piogge sul Lazio, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con isolati piovaschi sulla Campania, più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, deboli piogge solo tra Campania e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .