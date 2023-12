Mariusz Duda online con il terzo singolo “I Love To Chat With You”

Mariusz Duda presenta il terzo singolo “I Love To Chat With You” estratto dal nuovo album “AFR AI D” e disponibile online

Dopo aver già presentato “Embracing The Unknown” e “Bots’ Party”, Mariusz Duda continua ad anticipare il suo nuovo album con un terzo singolo, “I Love To Chat With You”.

Con un approccio sfaccettato, “AFR AI D” esplora i diversi aspetti dell’intelligenza artificiale. “I Love To Chat With You” volge lo sguardo alla possibilità di avere una relazione con l’intelligenza artificiale e a come questa potrebbe apparire. Utilizzando ChatGPT come protagonista, il brano è stato ispirato dal classico cult della storia d’amore fantascientifica di Theodore Twombly, come Mariusz spiega così: “Il titolo I Love to Chat with You è ovviamente un riferimento a ChatGPT che, nel 2023, ha portato l’intelligenza artificiale nel mainstream. Dal punto di vista musicale, volevo che AFR AI D avesse una sua….canzone d’amore elettronica. La fonte di ispirazione principale è stata HER, il film di Spike Jonze del 2013. Possiamo vedere l’amore sotto molteplici forme, ma è un po’ spaventoso se coinvolge l’AI“.

Dal punto di vista musicale, il brano è caratterizzato da arpeggi a cascata, voci eteree e pianoforte delicato che potrebbero riflettere la beatitudine dell’innamoramento o l’eterno desiderio di una relazione umana con una macchina.

Mariusz Duda è sempre stato affascinato dal raccontare storie, idee e pensieri.

Il suo nuovo disco solista esplora la crescente mercificazione dell’AI e in particolare l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel circuito mainstream.

Utilizzando come trampolino di lancio le nozioni di ChatGPT e Midjourney e il crescente uso di deep fake, “AFR AI D” esplora queste interessanti e lungimiranti teorie sia dal punto di vista musicale che concettuale.

L’album si apre con i suoni oscuri di “Taming Nightmares“, che funge da esempio musicale della nuova alba dell’apprendimento artificiale. A questo seguono l’interstellare “Fake Me Deep, Murf” e “Mid Journey To Freedom” che si ispira a TRON. Dopo “Bots’ Party” troviamo gli arpeggi emotivi di “I Love To Chat With You”, che ci porta direttamente nella mente di Theodore Twombly, innamorato di un sistema operativo. L’album si conclude poi con la fredda e impassibile introspezione di “Embracing The Unknown”.

In un mondo in cui la verità è spesso camuffata dall’inganno, il battito elettronico di “AFR AI D” non può mentire. O forse sì?

About Mariusz Duda:

Mariusz Duda è un musicista, cantautore, cantante e polistrumentista polacco. È il leader del gruppo progressive rock Riverside e il fondatore del progetto Lunatic Soul.

I suoi interessi musicali spaziano dal rock al metal, passando per il pop e il folk, fino alla musica elettronica e ambient.