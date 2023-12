Fuori “Alta marea”, il nuovo singolo di Beatrice Zoco

In radio e nei principali store digitali “Alta marea”, il nuovo singolo di Beatrice Zoco, un brano dalle sonorità pop che segna il ritorno della cantautrice romana

-E’ un brano che ho scritto in un periodo di confusione, pieno di emozioni che prendono il sopravvento. Cerco qualcuno, una persona che possa darmi tranquillità ma mi perdo in un labirinto di pensieri-

Attualmente l’artista sta lavorando sulla produzione di nuovi inediti, continuando il suo percorso discografico.

Biografia

Beatrice Zoco nasce a Roma il 6 luglio 2004 e sin da piccola ha una grande passione per la musica, iniziando a frequentare la scuola di canto già dall’età di 9 anni. Ha studiato coro Gospel per 4 anni, tra le esperienze principali anche molti primi posti in vari concorsi canori: Festival di Roma 2014; Minifestival di Viterbo 2015; Festival Estivo di Piombino 2015; Gran Gala dei Festival 2023 a Rimini; Una voce per l’Europa 2023; Sanremo Trend 2023 al Teatro Ariston di Sanremo.

Ha partecipato con il coro gospel a “I Fatti Vostri” su Rai 2 nel Gennaio 2014 e Dicembre 2014; Ha partecipato a Saremo Famosi sempre a “I Fatti Vostri”, come cantante nel Novembre 2015; Ha partecipato come concorrente su Rai 1 a SANREMO YOUNG 2019 con Antonella Clerici arrivando in semifinale; Nel 2022 ha partecipato alla 1°puntata di Amici su Canale 5 con Maria de Filippi.

https://instagram.com/beatrice.zoco.