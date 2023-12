“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta il Dio umile che si è fatto piccolo

La mattina di Natale su Rai 1″ A Sua Immagine” e il Dio che si è fatto piccolo. E alle 12 la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco

Sappiamo poco di Gesù Bambino dai Vangeli, ma possiamo imparare molto da lui se guardiamo alla vita dei bambini. Il giorno di Natale alle 10.30 su Rai1 “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedica la puntata al Dio umile che si è fatto piccolo.

Lorena Bianchetti ripercorrerà le tradizioni, il significato dell’infanzia spirituale, come vivere straordinariamente le cose quotidiane e come è vissuto oggi il Natale in Terra Santa, con la biblista Rosanna Virgili, lo psicologo Ezio Aceti e padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, in collegamento dalla basilica della Natività di Betlemme. Nel corso della puntata si scopriranno il Santuario di Arenzano (Ge), l’unico al mondo dedicato a Gesù Bambino, la benedizione dei Bambinelli in piazza San Pietro e la storia di santa Teresa di Gesù Bambino.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma. A seguire la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco a cura del Tg1.