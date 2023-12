Previsioni meteo 24 dicembre 2023: vigilia di Natale con tempo stabile

Le previsioni meteo di oggi, domenica 24 dicembre 2023: cieli sereni o poco nuvolosi con l’alta pressione, temperature stazionarie

Natale sta arrivando e sull’Italia si registrano ancora condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie ad un promontorio anticiclonico che abbraccia il Mediterraneo e gran parte dell’Europa. La Vigilia di Natale trascorrerà dunque con tempo stabile da Nord a Sud, ad eccezione di isolate pioviggini sulle coste tirreniche del Centro-Sud. Anche domani non avremo variazioni di rilievo e per un cambiamento del tempo ci sarà da attendere la seconda metà della prossima settimana. I modelli infatti ipotizzano un possibile peggioramento per la fine dell’anno ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 24 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni con deboli precipitazioni sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con molte nubi su coste e pianure; ancora piogge sulla Liguria. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi compatte con deboli precipitazioni lungo la costa Tirrenica. Al pomeriggio ancora maltempo tra Toscana, Umbria e Lazio. In serata insistono le precipitazioni sui settori costieri di Toscana e Lazio, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con isolati piovaschi tra Campania e Sicilia settentrionale. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con isolati piovaschi solo sulla Campania. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .