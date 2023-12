Keanu Reeves con la sua band Dogstar nel 2024 in concerto in Italia

Keanu Reeves e la sua band, i Dogstar, in Italia per 4 concerti: ecco dove e quando vedere la star di Matrix. I live fanno parte del tour mondiale del trio

Keanu Reeves non brilla solo nel cinema. La star di Matrix è tornata in pista anche con la sua band, i Dogstar. Il gruppo, nato a Los Angeles nel 1991, ha pubblicato in questi mesi nuova musica ed è pronto a farla sentire live.

Lo farà con numerosi concerti che fanno parte del tour mondiale della band, “Somewhere Between The Power Lines and Palm Trees Tour”, a supporto del nuovo disco uscito lo scorso 6 ottobre, “Somewhere Between The Power Lines and Palm Trees”. L’album segna il ritorno dei Dogstar dopo vent’anni di silenzio discografico ed è stato anticipato dai singoli “Everything Turns Around,” “Breach” e “Glimmer”.

Quattro di questi concerti sono previsti in Italia nel 2024. Il chitarrista e cantante Bret Domrose, il batterista Robert Mailhouse e l’attore al basso si esibiranno a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, a Udine, Bologna e Torino.

Ecco le date nel dettaglio:

23 Giugno – Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente, Gardone Riviera (Brescia)

24 Giugno – Castello Di Udine, Udine

29 Giugno – Bonsai Garden, Bologna

30 Giugno – Ogr Sonic City, Torino

I BIGLIETTI

I biglietti sono disponibili online. E sicuramente i fan di Matrix o John Wick coglieranno l’occasione.

I Dogstar hanno sempre riscosso un certo successo live e hanno all’attivo l’ep “Quattro Formaggi” (1996) e i progetti “Our Little Visionary” (1996) e “Happy Ending” (2000). Durante la pandemia, dopo una lunga distanza, si sono rimessi in contatto e sono arrivati alla creazione dell’ultimo lavoro