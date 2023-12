Disponibile in libreria la nuova collana “Classici in scena”

24 ORE Cultura presenta “Classici in scena“, una nuova collana dedicata ai grandi capolavori della letteratura italiana e internazionale. Ogni edizione è composta da un libro illustrato con il testo dell’opera in versione integrale, e da un teatro di carta – vera opera d’artista in cui scene e personaggi prendono vita – racchiusi un cofanetto: un prezioso oggetto da regalare e collezionare. Primi titoli in uscita: “INFERNO“ di Dante Alighieri e “ROMEO E GIULIETTA“ di William Shakespeare, illustrati da Daniele Catalli.

INFERNO

di Dante Alighieri

Illustrato da Daniele Catalli

La prima delle tre cantiche che compongono la Divina Commedia è riproposta in una raffinata e originale edizione, in cui i protagonisti escono letteralmente dalle pagine, prendendo vita nei disegni del libro e di un piccolo “teatro” di carta che ospita le scene principali del poema. Un prezioso oggetto di cartotecnica da ammirare in ogni dettaglio, che accompagna nella lettura della celebre opera dantesca.

Il cammino che il sommo poeta intraprende in compagnia di Virgilio si anima grazie alle illustrazioni a corredo del testo integrale dell’Inferno e alle nove scene, dedicate a nove cerchi, che compongono il teatro, opera dell’artista Daniele Catalli. Racchiuso in un elegante cofanetto questo intramontabile classico della letteratura acquista una nuova veste editoriale, perfetta per essere regalata o collezionata dagli appassionati del viaggio allegorico e spirituale di Dante Alighieri

ROMEO E GIULIETTA

di William Shakespeare

Illustrato da Daniele Catalli

Scritta da William Shakespeare tra il 1594 e il 1596, quest’opera universale non ha mai smesso di affascinare i lettori di tutto il mondo e di tutte le età. Rivive in questa raffinata e originale edizione, in cui i protagonisti escono, letteralmente, dalle pagine e prendono vita nelle scenografie di un piccolo teatro di carta, dedicate alle sette scene principali della storia d’amore più tragica di tutti i tempi. Una preziosa opera di cartotecnica nata dall’ingegno di Daniele Catalli – che invita i lettori a perdersi tra le sue pagine – e un libro illustrato, racchiusi in un elegante cofanetto.