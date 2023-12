Brindisi per le feste: ecco come si dice “Alla salute!” in tutto il mondo

Cin-cin! Una nuova mappa rivela come le persone dicono “alla salute” in 90 Paesi in tutto il mondo con le tradizioni e le usanze per ognuno di essi

Con Natale e Capodanno alle porte, ci sono moltissimi motivi per brindare durante le feste. Ma da “cheers” al “prost”, come variano i brindisi nel mondo?

Per aiutare i viaggiatori che potrebbero recarsi all’estero per le festività natalizie, gli esperti linguistici di Preply hanno esplorato come si dice “alla salute” in 90 Paesi in tutto il mondo.

Italia — “Salute” o “Cin Cin”

In Italia, quando alziamo il bicchiere tendiamo a dire “alla salute”. Questo è un modo per augurare buona salute e benessere ai nostri cari.

A volte si dice anche “Cin Cin”, una frase che riproduce il tintinnio dei bicchieri. Questa espressione affonda le sue radici in un modo cordiale di salutare usato dai marinai cinesi e successivamente adottato dai marinai e dai mercanti europei.

Regno Unito — “Cheers”

Nel Regno Unito, le persone usano il termine “cheers” quando brindano. Si pensa che derivi dall’antica parola francese “chiere”, che significava “viso” o “testa”, e nel XVIII secolo arrivò a significare “letizia”. Al giorno d’oggi la frase è un modo per brindare all’allegria e alla salute dei propri compagni.

Germania — “Prost”

Traducendo letteralmente “evviva”, i tedeschi usano la parola “prost” per brindare. Questo però viene utilizzato solo in situazioni informali, come quando si è al pub con gli amici. In un contesto più formale, i tedeschi potrebbero dire “zum wohl” che significa “alla tua salute”.

Spagna — “Salud”

In Spagna usano il termine “salud” che è anche un altro modo per dire “evviva” o “salute”. Gli spagnoli userebbero anche “salud” in risposta a qualcuno che starnutisce, come un modo per augurare che non si ammali.

Cina e Giappone — “干杯 (gān bēi)” e “乾杯 (kan pai)”

In Cina e in Giappone è consuetudine brindare dicendo “asciuga il bicchiere”. In Cina si dice “gān bēi” e in Giappone è “kan pai”.

Spesso ci si aspetta che tu finisca il tuo drink dopo averlo detto, e chi propone il brindisi deve sicuramente seccare il bicchiere.

Un altro modo di brindare in cinese è dire “wă gànle, nă suíyì” che si traduce in “finirò il mio bicchiere, ma puoi bere a tuo piacimento”.

Croazia, Bosnia e Serbia — “Nazdravlje”

In Croazia, Bosnia e Serbia le persone potrebbero alzare un bicchiere e dire “nazdravlje” che significa “viviamo”.

Tutti e tre i paesi dicono anche “živeli” che in slavo significa “viviamo a lungo”, e anche i macedoni usano questa frase per brindare.

Finlandia — “Kippis”

Per la Finlandia brindare significa augurare la pace. Secondo la leggenda, quando i marinai finlandesi si recarono in Inghilterra nel X secolo, i proprietari dei pub chiedevano loro di “mantenere la pace” e i finlandesi rispondevano gridando “kippis” ogni volta che bevevano.

L’esperta linguistica Sylvia Johnson di Preply condivide: “Non importa dove ti trovi nel mondo, ogni Paese, cultura e lingua ha il proprio modo di brindare e festeggiarsi a vicenda.

“Quando si viaggia in posti nuovi è importante rispettare queste diverse tradizioni e imparare le frasi locali può aiutarti a navigare senza problemi nei vari scambi sociali durante il tuo viaggio. Seguire corsi di lingue online prima di partire può essere un ottimo modo per imparare una lingua in modo rapido e semplice. Inoltre, sarai pronto a brindare in qualunque Paese ti trovi.”