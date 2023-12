Beppe Amico nelle librerie con “La bestia che sale dal mare”

Disponibile anche il secondo capitolo dell’attesa trilogia di Beppe Amico, dal titolo “La Bestia che sale dal mare – il demone dell’Intelligenza artificiale”

Il romanzo solleva una domanda che ci ha sempre affascinato: e se fosse possibile viaggiare nel tempo in altre dimensioni a noi sconosciute? Siamo proprio sicuri che l’umanità utilizzerebbe questa possibilità per creare un mondo migliore?

Questo secondo thriller soprannaturale a tinte dark di Beppe Amico, racconta di un’epica battaglia tra l’Armata delle Tenebre e i Figli della Luce, una guerra tra energie potentissime e creature mostruose alla quale il mondo intero dovrà prepararsi per non soccombere e poter così confermare le antiche profezie che parlano dell’avvento di un tempo nuovo.

Il romanzo racconta la storia di un ambizioso presidente che ritorna dal passato, di un ragazzo goffo ed impacciato, di una donna misteriosa, di un monaco carismatico, di un’intelligenza sovraumana che ambisce ad un potere globale e di una promessa di felicità legata ad un inganno imprevedibile.

È l’anno 2015 del tempo presente e nella mente di un uomo sta prendendo forma un’idea ambiziosa. Desidera creare una creatura superiore che possa prendere possesso di tutte le intelligenze umane.

L’idea è quella di farsi adorare come un dio, ma lo farà con un subdolo inganno, convincendo ogni uomo pensante che la liberazione da tutte le miserie del mondo sarà possibile solo grazie allo sviluppo di una Super Intelligenza Artificiale.

Se fosse possibile viaggiare nel tempo, forse potremo diventare creature immortali e magari conoscere i regni al di là del tempo.

Non perdete l’occasione di scoprire cosa accadrà in questo secondo capitolo della trilogia di Beppe Amico. “La Bestia che sale dal mare – il demone dell’Intelligenza artificiale”.

E’ un romanzo davvero emozionante e ricco di colpi di scena che vi terrà incollati alle pagine del libro fino all’ultima parola.

Disponibile in versione e-book digitale e in carta stampata