Andrea Galderisi in radio con il nuovo singolo “Io ricordo”

Io Ricordo è il secondo singolo estratto dall’ Ep Andrea Galderisi e distribuito da Ada Music Italy (Nazionale Italiana Cantanti)

“Io Ricordo” – racconta Andrea Galderisi – è un viaggio nel mio passato, di come sono cresciuto insieme alla persona con cui sono stato fidanzato per tanto tempo, descrive come affrontavamo le difficoltà più grandi, di come eravamo uniti anche nelle nostre diversità caratteriali e quanto fossimo legati da un qualcosa di più grande di noi”. La produzione artistica è curata da Antonio Labriola.

Il video, scritto da Miriam Zennaro, Andrea Galderisi e Christopher Bacco, è stato girato nella laguna di Venezia, dove la presenza di “lei” e quella di “lui” (Andrea) in cerca di risposte in momenti solitari e di riflessioni, rappresenta la loro storia. Gli oggetti che si vedono appartengono alla coppia quindi rappresentano l’unione e la rottura tra i due. Alla direzione troviamo Miriam Zennaro, un giovane talento che ha studiato regia per un anno a New York, girando 12 cortometraggi.

Biografia:

Andrea Galderisi, compositore, cantante e chitarrista, nasce a Cremona, Italia. Scrive e canta in lingua inglese e in lingua italiana. Il genere musicale è Rock, Pop, Elettronico, Sinfonico. Fondatore dei GAM, duo sciolto nel 2023, hanno rilasciato i singoli “Il Modo”, “Senza Meta”, “Come nelle Vene”

Con GAM, Andrea, è stato finalista al Premio Lunezia 2022. Da solista è stato semifinalista al Festival di Castrocaro 2023 e finalista al premio “La Bella e la Voce” 2023, gioca con la Nazionale Italiana Cantanti e Play2Give. Il 30 Giugno del 2023 nasce il progetto “Andrea Galderisi” con la quale esce il primo singolo “Sperare di Meglio”. Crediti: Studio2 di Christopher Bacco