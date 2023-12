“A Sua Immagine” su Rai 1 racconta la storia del presepe a 800 anni esatti dal primo della storia, quello voluto da San Francesco d’Assisi nel piccolo borgo di pastori di Greggio

Sono passati 800 anni esatti dal primo presepe della storia, quello voluto da San Francesco d’Assisi nel piccolo borgo di pastori di Greggio, nel reatino. Da allora il presepe ha fatto un lungo cammino, è stato interpretato, amato, realizzato in tutte le forme e i modi più originali. E al presepe sarà dedicato di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 24 dicembre alle 10.30 su Rai1. In studio con Lorena Bianchetti ci sarà la biblista Rosalba Manes, con cui “immergersi” nelle scritture per scoprire storie, significati e figure realmente citate nei vangeli. In collegamento dalla sede Rai di Napoli, il professor Marino Niola, antropologo, che affronterà il presepe da un punto di vista umano, culturale, tradizionale.

All’interno della puntata sarà dato spazio al presepe vivente realizzato dai ragazzi disabili di Laterza (Ta), in Puglia, un vero e proprio laboratorio educativo che permette ai ragazzi di coinvolgere l’intera comunità cittadina rinsaldando il senso di appartenenza e di aiuto reciproco.

Tappa anche in Umbria, a Città di Castello, per la mostra internazionale annuale dell’Associazione “Amici del Presepio”, e ancora a Calvene, piccolo paesino di montagna dove don Marco Pozza, in veste di inviato speciale, incontrerà il suo amico Diego Pasin che dal 2009 realizza un presepe della città in miniatura.

A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma.

Alle 12.00, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.