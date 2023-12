Stasera su Rai 1 la finalissima di Ballando con le stelle: le anticipazioni

Su Rai 1 la finalissima di “Ballando con le stelle 2023”. Ospite Alberto Angela e i “non” ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi

Una serata di grandissima attesa e spettacolo per la finalissima di “Ballando con le stelle 2023 che sabato 23 dicembre alle 20.30 in diretta su Rai1 termina il suo emozionante viaggio. Nella nottata dell’antivigilia di Natale verrà decretata la coppia vincitrice di questa fortunata edizione dello show dance più amato della tv, condotto da Milly Carlucci insieme a Paolo Belli. Ospite d’onore dell’ultima puntata Alberto Angela, il grande divulgatore scientifico e culturale che il 25 dicembre condurrà il pubblico di Rai1 in un affascinante viaggio alla scoperta notturna della splendida Parigi con il programma “Stanotte a…”.

Sono sette le coppie che prenderanno parte alla finalissima di Ballando con le stelle, in gara sono infatti rimasti: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina, Simona Ventura e Samuel Peron, Giovanni Terzi e Giada Lini, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, Sara Croce e Luca Favilla, Rosanna Lambertucci e Simona Casula (che partiranno da meno 20) e Wanda Nara e Pasquale La Rocca. La coppia vincitrice 2023 verrà premiata dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio.

Dopo l’esibizione i protagonisti, affiancati dai loro maestri, dovranno come sempre confrontarsi con i voti della giuria, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Spazio poi al giudizio dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Immancabile la presenza di Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta” .

Chi riuscirà a conquistare la giuria di esperti e di quella popolare? Il giudizio finale sarà una combinazione delle votazioni di giuria, tribuni e pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di “Ballando con le stelle”. La colonna sonora della serata è affidata alla Big Bang, che in ogni puntata accompagna dal vivo le esibizioni dei concorrenti.

La musica di ogni singola puntata è affidata allo showman Paolo Belli, accompagnato come sempre dalla sua Big Band.

Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte” Alessandro Siani e Cristiana Capotondi, protagonisti al cinema dal primo gennaio 2024 con la commedia “Succede anche nelle migliori famiglie”. La loro sarà una partecipazione straordinaria, non essendo previsto il tesoretto nella puntata finale, dovranno resistere alle lusinghe dei ballerini e non ballare?

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it.

“Ballando con le Stelle”, adattamento del format Bbc “Strictly Come Dancing”, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini,Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia è firmata da Luca Alcini.