Previsioni meteo 23 dicembre 2023: bel tempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 23 dicembre 2023: cieli sereni o poco nuvolosi con l’alta pressione, temperature stazionarie

Condizioni meteo senza variazioni di rilievo sull’Italia grazie all’alta pressione che da ormai diversi giorni tiene lontane perturbazioni più organizzate. Anche le temperature non stanno subendo scossoni, e si registra una forte escursione termica con valori miti nelle ore centrali e gelate notturne. Nella giornata di oggi avremo tempo stabile da Nord a Sud e anche domani, vigilia di Natale, lo scenario meteo resterà pressoché immutato ad eccezione di pioviggini lungo le coste tirreniche. A Natale cieli più coperti ma senza precipitazioni significative.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 23 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio nuvolosità bassa su Liguria e Friuli Venezia Giulia, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni, foschie e nubi basse in formazione su coste e pianure. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con molte nuvole sulle regioni tirreniche, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti tra Toscana e Umbria. In serata nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento su Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità alternata a spazi di sereno. In serata non sono previste variazioni salvo locali piogge in arrivo sulla Sicilia. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .