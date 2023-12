Persone scomparse: ritrovata la 16enne Anastasia Ronchi

È stata ritrovata e sta bene, Anastasia Ronchi, la sedicenne di Pavia, scomparsa lo scorso 13 dicembre. La ragazza ha chiamato i genitori e ha chiesto loro di andarla a prendere alla stazione di Camaiore (Lucca).

Ad annunciare il ritrovamento è stata la sorella Micol: “Abbiamo ritrovato Anastasia. Non so come stia , non so cosa dice , non so cos’ha fatto per nove giorni . Ma è con nostro padre e la mamma . Per onore di cronaca vi aggiornerò e spiegherò cos’è successo , appena saprò qualcosa e appena mi ricorderò come mi chiamo”, ha scritto su Instagram la speaker radiofonica.

Il caso della giovane era stato affrontato anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto’, che oggi su X ne ha annunciato il ritrovamento: “È tornata a casa, sta bene, la ragazza scomparsa il 13 dicembre da Pavia. Ha chiamato i genitori che l’hanno raggiunta, in provincia di Lucca. La mamma aveva lanciato per lei appelli in diretta con Federica Sciarelli nell’ultima puntata di chilhavisto. Grazie a tutti”.