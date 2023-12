Oroscopi e cartomanzia a “Full contact – Notizie che colpiscono” su Rai 2

Nel pomeriggio su Rai 2 torna “Full Contact/Notizie che colpiscono” con Laura Tecce. Oroscopi, cartomanzia e il Natale a tavola, tra tradizione e innovazione

A “Full Contact/Notizie che colpiscono” – in onda sabato 23 dicembre alle 17.15 su Rai 2 – ospiti di Laura Tecce saranno i giornalisti Alessandro Cecchi Paone e Alda D’Eusanio, l’astrologo Jupiter, l’attore e regista Maurizio Casagrande, la chef Cristina Bowerman e l’esperta di cucina tradizionale Luisanna Messeri.

La puntata si aprirà con un confronto fra chi, come la conduttrice Alda D’Eusanio, un po’ per gioco e un po’ per convinzione, si rivolge ad astrologi e cartomanti, e chi al contrario sull’argomento è assolutamente scettico, come il giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone.

Saranno loro i protagonisti del “match”, che prevede anche un approfondimento sul grande business delle truffe dei sedicenti maghi e santoni. E non mancheranno, in quella che è l’ultima puntata dell’anno, le previsioni per il 2024 a cura dell’astrologo Jupiter.

Al centro del “secondo round” sarà il Natale a tavola tra tradizione, innovazione e “rivalità” tra culture gastronomiche, a cominciare da quella scatenata dal “Times” tra il Christmas pudding inglese e il panettone italiano.

Si parlerà inoltre di tradizioni culinarie legate alle festività con l’attore e regista – e noto buongustaio – Maurizio Casagrande, la chef Cristina Bowerman e la cuoca e volto televisivo Luisanna Messeri.