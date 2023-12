Nuovo studio su funzione polmonare in neonati pretermine trattati con desametasone

Le probabilità di morte e/o displasia broncopolmonare grave aumentano nei neonati pretermine trattati con desametasone dopo 5 settimane di vita

Le probabilità di morte e/o displasia broncopolmonare grave aumentano nei neonati pretermine trattati con desametasone dopo 5 settimane di vita rispetto a quelli trattati con lo steroide a 2 o 3 settimane di vita.

Queste le conclusioni di uno studio pubblicato su European Respiratory Journal.



“Questo studio – scrivono gli autori – fornisce un quadro fedele delle pratiche cliniche attuali e dati preziosi per gli operatori sanitari che si occupano di questi neonati durante la degenza neonatale e per quelli che si occupano della fase successiva alla dimissione, compresi gli specialisti in malattie respiratorie”.

Disegno dello studio e risultati principali

In questo studio, avente un disegno retrospettivo di coorte, i ricercatori hanno valutato 3.469 neonati (gestazione mediana alla nascita: 25 settimane; 60% maschi), nati prima delle 32 settimane di gestazione in Inghilterra e Galles tra il 2010 e il 2020 e sottoposti a trattamento con desametasone postnatale, per determinare l’impatto del timing di trattamento sulla mortalità e sullo sviluppo di displasia broncopolmonare grave (BPD).

La maggior parte della popolazione in studio (81%; n = 2.827) aveva soddisfatto l’outcome composito di morte e/o BPD grave, con 2.928 neonati sopravvissuti alla dimissione. E’ stato osservato che il supporto respiratorio alla dimissione è stato necessario nel 69% di questi bambini.

Dal 2010 al 2020, i ricercatori hanno riscontrato che il desametasone postnatale era stato somministrato in età più giovane con l’avanzare del tempo (mediana: 28 giorni contro 24 giorni; P < 0,001) e che un maggior numero di neonati era stato sottoposto ad un numero maggiore di cicli di questo trattamento (25% contro 34%; P =0,04).

A questo punto hanno condotto un’analisi per valutare gli outcome a seconda che i neonati avessero ricevuto il desametasone postnatale a 2 o 3 settimane di vita (n = 1.098), a 4 o 5 settimane (n = 1.298) o dopo le 5 settimane di vita (n = 636).

I ricercatori hanno riscontrato probabilità simili di BPD tra i tre gruppi, anche se i neonati che erano stati sottoposti a trattamento dopo 5 settimane di vita rispetto a quelli di età compresa tra le 2 e le 3 settimane hanno presentato rischi maggiori di andare incontro a BPD grave (OR = 2,05; IC95%:1,55-2,71), ad evento letale e/o a sviluppo di BPD grave (OR = 1,68; IC95%: 1,28-2,21, nonché un trend all’aumento della necessità di supporto respiratorio al momento della dimissione (OR = 1,34; IC95%: 1,06-1,7).

Tra questi due gruppi di età, i ricercatori hanno anche osservato che il gruppo trattato in età più avanzata era stato ventilato più a lungo (differenza media: 17,5 giorni; IC95%: 15,3-19,7 giorni) e aveva subito l’estubazione in età gestazionale più tardiva (differenza media: 3,1 settimane; IC95%: 2,9-3,4 settimane).

In contrasto con questi outcome sfavorevoli, i neonati trattati con desametasone postnatale dopo 5 settimane di età hanno mostrato una riduzione della mortalità prima della dimissione rispetto a quelli sottoposti al trattamento in questione a 2 o 3 settimane di età (OR = 0,38; IC95%: 0,29-0,51).

Inoltre, i neonati a cui è stato somministrato il desametasone ad un’età superiore a quella di 2-3 settimane avevano maggiori probabilità di estubazione entro 14 giorni dal trattamento (4-5 settimane, OR = 2; IC95%:1,6-2,4; dopo 5 settimane, OR = 2,6; IC95%: 2-3,3).

A differenza dell’inizio del trattamento dopo le 5 settimane di età, i ricercatori non hanno trovato legami tra il desametasone postnatale somministrato a 4-5 settimane di età e la BPD grave o il supporto respiratorio alla dimissione.

Riassumendo

“Nonostante lo studio suggerisca che la finestra ottimale per l’uso di desametasone postnatale si collochi tra gli 8 e i 35 giorni di età, il che è in linea con precedenti studi di dimensioni più piccole, non si può escludere che tali risultati siano stati influenzati da effetti di confondimento residuo e da bias di sopravvivenza – scrivono i ricercatori nelle conclusioni del lavoro -. Ciò suggerisce la necessità di condurre uno studio clinico ulteriore, adeguatamente dimensionato e che includa la valutazione degli outcome a lungo termine, sulla tempistica ottimale per l’uso del desametasone postnatale e sulla determinazione di misure oggettive per rendere possibile l’identificazione precoce dei neonati ad alto rischio da candidare ad un trattamento tempestivo con lo steroide”.

