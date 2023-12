Ninfea nelle radio e in digitale con “Someone”

Il nuovo pezzo di Ninfea, terzo con Sorry Mom!, intitolato “Someone”, rappresenta a pieno il carattere della giovane cantautrice

Il brano è una vera e propria esplosione di sentimenti, tra rabbia e disapprovazione nei confronti di chi non coglie il momento e spreca la vita senza effettivamente portare avanti delle passioni, restando così fermo in attesa che tutto passi.

La rabbia si trasforma poi in speranza, in un incoraggiamento verso queste figure che sembrano intrappolate in un loop di monotonia e cerca con parole forti di spronare a diventare quel “qualcuno” che fino a quel momento non sapevano di essere.

I suoni degli archi nel ritornello cercano proprio di sottolineare quel coraggio che pian piano si fa vero e il basso nelle strofe quasi sfida l’ascoltatore a trovare veramente una via d’uscita alla routine quotidiana.

Un brano deciso e forte nato dalle mani di una giovane ma decisa cantautrice

Nicole Candela, in arte Ninfea, si avvicina alla musica fin da bambina, quando a soli 12 anni partecipa alle prime lezioni di canto.

All’età di 16 anni inizia la sua avventura nel mondo della musica live cantando come frontwoman in diverse band hard rock, genere prediletto dalla giovane cantautrice.

Nel 2019 si consacra come cantautrice, scrivendo brani originali autoprodotti. Nel 2022 esce dal mondo amatoriale per dedicarsi al suo primo brano prodotto da Antonio Condello.

“Ash” è un incontro tra il blues rock e i più attuali suoni elettronici, influenzato da artisti come i Pearl Jam e gli Artic Monkeys e vede la collaborazione della giovane artistica con il management Sorry Mom!, con il quale escono i singoli “Noi” e l’ultimo “Someone”.