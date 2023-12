Su Rai 1 la finalissima di The Voice Kids: ecco le anticipazioni

Stasera su Rai 1 torna “The Voice Kids” con la finale del talent show condotto da Antonella Clerici: le anticipazioni

Grande appuntamento, venerdì 22 dicembre in prima serata su Rai1, con la finale di “The Voice Kids”, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Al timone del programma Antonella Clerici che, insieme ai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, è pronta per una serata di musica e divertimento insieme ai 12 giovani concorrenti in gara e alle loro famiglie. Inoltre, per l’occasione, tutti i bambini che hanno partecipato a questa edizione sono stati invitati in studio per un’ultima performance corale.

Dopo le tre puntate dedicate alle “Blind Auditions” – le tradizionali “audizioni al buio” – dove i coach di spalle hanno ascoltato i concorrenti senza poterli vedere – e la semifinale della scorsa settimana, i coach sono pronti alla sfida finale con una squadra composta da tre concorrenti ciascuno. Al termine delle dodici esibizioni, sarà compito di ogni coach scegliere il proprio “Super finalista”, ovvero il concorrente da far cantare un’ultima volta nel gran finale di puntata.

Dopo questo ultimo giro di esibizioni, dove i quattro “Super finalisti” si esibiranno con il proprio “cavallo di battaglia”, sarà il pubblico in studio a decretare il vincitore della seconda edizione di “The Voice Kids”.

Il programma è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia ed è figlio di “The Voice”, format internazionale creato da John de Mol tra i più visti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.

The Voice Kids è sempre disponile on demand su RaiPlay e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay sono disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, sono disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.