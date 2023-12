Previsioni meteo 22 dicembre 2023: pioviggini al Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 dicembre 2023: cieli coperti e pioviggini al Sud peninsulare e sulla Sardegna, bel tempo al Centro-Nord

Natale si avvicina e sull’Italia continuano a registrarsi condizioni meteo prevalentemente stabili. Nella giornata di oggi avremo tempo prevalentemente stabile sulle regioni del Nord e del Centro, mentre al Sud peninsulare e sulla Sardegna saranno possibili isolate piogge. Anche sulle Alpi di confine sarà possibile qualche precipitazione sparsa a causa di aria più fredda che si muoverà sull’Europa centrale nella seconda parte della settimana. Per la Vigilia e il giorno di Natale il tempo dovrebbe risultare prevalentemente stabile, con possibile maltempo a partire da Santo Stefano.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità alternata a schiarite, locali fenomeni sulle Alpi orientali. Al pomeriggio non sono attese variazioni con addensamenti su Liguria e Triveneto, maggiori spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse sui settori tirrenici ma con tempo asciutto, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata qualche addensamento in più in transito ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania, Calabria e Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni su coste tirreniche, Sicilia e Sardegna, poco nuvoloso sulle altre regioni. In serata tempo instabile su Sicilia e Sardegna con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .