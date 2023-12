Premio Giornalistico “Sviluppo Sostenibile 2023”: aperte le candidature

Al via la prima edizione del Premio Giornalistico “Sviluppo Sostenibile 2023” del Gruppo EcoEridania: per partecipare c’è tempo fino al 31 gennaio 2024

Il Gruppo EcoEridania, azienda leader a livello europeo nei servizi ambientali per rifiuti di origine sanitaria e tra i principali player nei rifiuti industriali e nell’end of waste, annuncia oggi la pubblicazione del bando per la prima edizione del “Premio giornalistico Sviluppo Sostenibile 2023”, destinato ai giornalisti italiani della carta stampata e del web.

Ideato dal Gruppo per sostenere e promuovere una cultura sempre più sostenibile e per incentivare una corretta informazione, il premio finanziato dal Gruppo EcoEridania si articolerà in 6 categorie che premieranno coloro che, trattando qualsiasi tematica legata a sostenibilità, green economy, finanza ed economia circolare, e storie imprenditoriali di successo, si siano distinti per stile, accuratezza, capacità divulgativa o di analisi.

Le sei categorie sono:

• Giornalista dell’Anno – autore del miglior articolo di inchiesta, per coloro che si dedicano al giornalismo investigativo e di inchiesta

• Giornalista dell’Anno – autore del miglior articolo divulgativo, per coloro che si dedicano al fare cultura economica e sostenibile

• Giornalista dell’Anno – autore del miglior articolo su storie imprenditoriali di successo, per coloro che si occupano di eccellenze imprenditoriali e/o Made in Italy

• Innovation, dedicata alle forme di giornalismo innovative e multimediali (es: articoli online corredati da infografiche, video-interviste, interviste radiofoniche, grafici animati, ecc.)

• Comunicazione territoriale, dedicato ai media locali e territoriali

• Giovane Talento, dedicato agli autori più giovani

I vincitori di tutte le categorie saranno annunciati in occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo a Milano nella primavera del 2024.

La commissione tecnica di valutazione (“Giuria Tecnica”), presieduta da Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability di SDA Bocconi School of Management, sarà composta da giudici indipendenti del mondo della finanza e dell’imprenditoria, alla quale si affiancherà una “Giuria Media”, composta unicamente da giornalisti delle principali testate economico-finanziarie, generaliste e specializzate. Gli articoli verranno valutati in forma anonima, senza la firma dell’autore e senza indicazione della testata, in modo da garantire imparzialità di giudizio.

Per iscriversi è necessario inviare la propria candidatura via e-mail a premiosvilupposostenibile2023@community.it indicando nell’oggetto “Premio giornalistico Sviluppo Sostenibile 2023” entro le ore 18.00 del 31.01.2024.

Documenti per la candidatura:

1) apposita richiesta di partecipazione allegata al presente bando, inclusa l’accettazione del presente bando, l’autorizzazione al trattamento del materiale inviato e dei propri dati personali secondo la normativa vigente per le finalità connesse al premio

2) massimo due articoli per categoria, pubblicati nel periodo compreso tra Novembre 2022 e Novembre 2023. Gli articoli devono essere inviati in formato word, senza indicazione di testata e autore

3) un breve curriculum

4) le motivazioni a supporto della candidatura per ciascun articolo prescelto, da riportare in testa a ciascun articolo candidato (in forma sintetica)

Nel bando allegato è possibile prendere visione delle regole relative all’iscrizione e del relativo modulo.