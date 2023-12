Mobilità sostenibile, la ricetta di ParkingMyCar per la digitalizzazione della sosta

Mobilità sostenibile, cosa serve secondo ParkingMyCar: “Parcheggio cashless e servizi integrati per la smart mobility”

“La digitalizzazione della sosta è un segmento fondamentale della nuova mobilità digitale e sostenibile, rappresentando un vantaggio per gestori pubblici e privati come per gli automobilisti, oltre che una grande spinta per i pagamenti cashless”. Lo ha detto Umberto Magni, public policy specialist di ParkingMyCar, partecipando a Parma all’evento MobyDixit organizzato da Euromobility, sul mobility management e la mobilità sostenibile.

Magni ha portato all’attenzione degli stakeholder e delle istituzioni l’esperienza della start up umbra che nell’ultimo anno ha conosciuto una crescita del 2000% ponendosi come “unico operatore globale della sosta, in grado di integrare e connettere più servizi digitali, dalla prenotazione nei parcheggi aeroportuali e portuali a quelli di struttura cittadini passando per il pagamento della sosta su striscia blu”.

Ha proseguito Magni: “La mobilità smart e sostenibile sono due risvolti imprescindibili della ‘twin transition’. Per spostarsi in futuro saranno sempre più centrali l’intelligenza artificiale (AI), l’Internet of Things (IoT), il cloud e l’edge computing o le reti 5G”. Altro aspetto da non sottovalutare è la sostenibilità ambientale che può essere sostenuta da una mobilità efficiente e organizzata: “In Italia registriamo una grande mancanza di stalli per la sosta, una quantità tale da coprire due volte la distanza Roma-Helsinky. Cito la capitale finlandese non a caso: il nord Europa è in vetta per l’innovazione nel campo della sosta digitale e il pagamento cashless: un modello che ParkingMyCar vuole rappresentare dentro e fuori dall’Italia sviluppandosi come vettore di servizi integrati, efficienti e di facile utilizzo per gli utenti attraverso piattaforme sempre più evolute”.