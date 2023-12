Logistica: in aumento costi spedizione dalla Corea agli Stati Uniti

I costi di spedizione dei container dalla Corea alla costa occidentale degli Stati Uniti sono aumentati del 7,1% su base mensile

I costi di spedizione dei container dalla Corea alla costa occidentale degli Stati Uniti sono aumentati del 7,1% su base mensile in ottobre, secondo i dati del Korea Customs Service. Il costo medio di spedizione per un container da 40 piedi per la rotta è stato di 4,38 milioni di won (3.358 dollari) il mese scorso, rispetto ai 4,09 milioni registrati il mese precedente, secondo i dati. Si tratta del secondo aumento mensile consecutivo, dopo la crescita dell’1,8% del mese precedente.

Su base annua, tuttavia, i costi sono diminuiti del 58,6% in ottobre. Le spese di spedizione dalla Corea alla costa orientale degli Stati Uniti sono diminuite dell’1% su base mensile, mentre quelle verso l’Unione Europea sono scivolate dell’8,6% il mese scorso. I costi per la Cina sono anch’essi scesi del 10,8%. Ma i costi per il Giappone e il Vietnam sono aumentati rispettivamente del 10,3% e dell’1,9%. Le cifre includono i tassi di nolo, le commissioni e altri oneri segnalati dagli esportatori locali. I costi medi degli importatori coreani per spedire un container da 40 piedi dalla costa occidentale degli Stati Uniti e dalla Cina sono aumentati rispettivamente del 19,4% e del 3,5% in ottobre, mentre le spese dalla costa orientale degli Stati Uniti sono diminuite dell’11,5% e quelle dall’UE del 4,8% su base mensile, secondo i dati.