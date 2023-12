Il secondo episodio di “Stremate dalla Luna” al Teatro Golden

Fino al 30 dicembre al Teatro Golden appuntamento con il secondo episodio della serie teatrale “Stremate dalla Luna”

Sull’onda dell’inarrestabile successo delle Serie televisive, esploso grazie all’avvento delle piattaforme TV, NASCE LA PRIMA SERIE TEATRALE AL MONDO ! L’incredibile Storia della nascita di un clamoroso e innovativo Format Teatrale!

Appuntamento al Teatro Golden fino al 30 dicembre con “Stremate dalla Luna” , il secondo episodio della 1^ Serie Teatrale al Mondo, LE STREMATE. Un riuscito esempio di teatro brillante al femminile e un acclamato esempio di “teatro seriale”: pur non essendo necessariamente da seguire in ordine cronologico, i 7 spettacoli raccontano le vite paradossali ed esilaranti delle stesse tre protagoniste (con guest occasionali).

In “Stremate dalla Luna”, un pomeriggio di Mirella, che doveva essere Hot con il suo nuovo amante in arrivo, si trasforma in un incubo! Inaspettatamente e del tutto indesiderate, le piombano inopportunamente in casa una per una tutte le sue amiche storiche, ognuna pronta a raccontare la sua ultima peripezia. Ma a peggiorare la situazione arriva una quinta stremata: Luna, sorella di Elvira, con una clamorosa novità che causerà ulteriore scompiglio. Come sempre le Stremate daranno vita a battibecchi, angherie e confessioni esilaranti e inattese, trasportandoci ancora una volta nel mondo delle donne di oggi, con tutte le loro luci e ombre, ma sempre imprevedibilmente comiche. E il tanto desiderato “pomeriggio a luci rosse” di Mirella, si trasformerà in una inattesa giornata tra amiche, a luci decisamente pallide. Su tutto questo, l’inconfondibile marchio registico di Patrizio Cigliano (stavolta con la brillante co-regia di Claudia Genolini), caratterizzato come sempre da un ritmo vertiginoso e infinite trovate sceniche immerse in un elegante stile teatrale, con richiami alla Commedia all’Italiana, a Woody Allen, Mel Brooks e Totò.

Il cast, collaudatissimo da anni di spettacoli insieme, è formato da 3 note attrici comiche: Milena Miconi, attrice televisiva e teatrale, nonché star del Bagaglino (1998); Beatrice Fazi, la “tata” del Medico in Famiglia per 5 anni, prolifica attrice teatrale e presentatrice televisiva (TV2000); Giulia Ricciardi, autrice di grande esperienza di commedie a tema femminile, con all’attivo molti One Woman Show, partecipazioni a Zelig e Colorado come monologhista, e presente in molti film; in questo episodio si aggiungono Barbara Begala, apprezzata attrice teatrale e televisiva e Loredana Piedimonte, forte di molte partecipazioni al Globe Theatre di Roma, nonché indimenticabile “Signora delle Camelie” nella straordinaria scena/rivisitazione con Gigi Proietti. Un cast di talenti comici che garantisce uno spettacolo esilarante e intelligente, sostenuto dalla precisa e funambolica regia di Patrizio Cigliano, noto e pluripremiato teatrante italiano.

PREZZI BIGLIETTI

intero al botteghino € 35

intero ONLINE € 30

ORARI SPETTACOLI

giovedì – venerdì ore 21.00

sabato ore 17.00 e 21.00

domenica ore 17.00.

BOTTEGHINO

indirizzo

Via Taranto, 36 – Roma 00182

telefono / whatsapp

06.70493826

mail

info@teatrogolden.it