Fuori “Karma”, il nuovo singolo dei Sameblud

Reduci dal successo ottenuto quest’estate con il loro tour live, tornano i “Sameblud” con il nuovo singolo intitolato “Karma”

Un brano che ricalca lo stile del precedente successo “Fantasmi” tra sonorità synth – pop e rock che si intersecano perfettamente con le rime del testo. Ed è un “Karma” visto con la loro filosofia, quella che dà leggerezza ma che finisce per far “bene” al proprio “io” attraverso un linguaggio diretto e senza mezzi termini : << Fan***o tutto quello che mi butta giù……ho tinto i miei capelli per uscire un po’ da me stesso…..non mi va di lasciare a qualcun altro ciò che ho tra le mani….”>> . Espressioni che possono dare una scossa positiva, un approccio diverso al modo di vedere le cose.

Ed è questa la forza della band che ha già alle spalle un’esperienza importante la partecipazione ad “Area Sanremo 2022”, dove si sono classificati tra i 20 finalisti, esibendosi anche sul prestigioso palco del “Suzuki Stage” in piazza Colombo, con un ottimo riscontro di pubblico. Un risultato che ha dato una carica di energia a tutta la formazione, impegnata nella lavorazione del primo EP, un progetto discografico con il quale intendono presentarsi in maniera completa e matura, inserendo i recenti successi e altri inediti.

Non mancheranno anche in questo periodo autunnale alcune date live, dimensione dove la band si presenta mettendo in gioco tutta la propria potenzialità musicale ed espressiva.