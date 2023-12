Frank! in radio e in digitale con “Hentai”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo di FRANK!, “Hentai”, per Piuma Dischi e The Orchard

Dopo la sua recente ‘’Bruce’’ e gli ottimi riscontri, FRANK! ritorna con un brano dal sapore d’oltreoceano, fresco, che racconta la voglia di crescere in contrapposizione alla paura o al bisogno di rimanere piccoli, con ancora tutto da scoprire. ‘’Nessuno di noi vorrebbe mai diventare grande per davvero, – dice l’artista – o meglio, nessuno di noi sarà mai grande abbastanza’’. Diamoci tempo, non bruciamo quei momenti che forgiano la nostra esperienza e ci rendono ciò che siamo veramente.

BIOGRAFIA

FRANK!, all’anagrafe Mattia Orlandini, classe 1996, è un artista padovano trapiantato a Milano.

Le sonorità ibride della sua musica, a metà tra l’elettronica e le chitarre distorte, creano attorno all’ascoltatore una dimensione

avvolgente, quasi onirica. Il tutto è condito da una scrittura che vede nel cantautorato italiano la sua principale fonte d’ispirazione.

Lo stile di FRANK! non è incasellabile in un genere definito come non lo sono le sue influenze. La sua musica parla, accompagnata da una voce calda, con un linguaggio diretto e sincero.

La scorsa estate si è esibito all’Arabax Music Festival in apertura a Ghali e Achille Lauro. Ad oggi ha rilasciato diversi singoli ottenendo posizionamenti all’interno di playlist editoriali quali Rock Italia e Indie Italia (Spotify), New Music Daily e Superindie (Apple Music). Oltre al suo percorso artistico, lavora come autore e co-produttore per artisti del panorama indie/pop italiano.