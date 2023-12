Francesca Reggiani torna all’OFF/OFF Theatre con “Agitarsi prima dell’uso”

Francesca Reggiani torna all’OFF/OFF Theatre fino al 30 dicembre col nuovo spettacolo dal titolo “Agitarsi prima dell’uso”

Sarà un fine anno tutto da ridere in via Giulia, con Francesca Reggiani che torna all’OFF/OFF Theatre col nuovo spettacolo dal titolo “Agitarsi prima dell’uso”, in scena fino a domenica 31 dicembre 2023, per salutare insieme l’arrivo del Nuovo Anno. Un testo dalla consueta ironia in stile Reggiani, una stand up che omaggia la libertà di satira e di parola, con il coraggio, finalmente, di raccontare quella prima frustrazione che da sempre l’accompagna: la storia di Babbo Natale e non solo. Spettacolo scritto da F. Reggiani, con Enrica Accascina e Nicola Capogna, messa in scena di Umberto Fiore e Enrica Accascina, per una produzione a cura di Ge.A.

Lo sguardo sull’attualità che viviamo, la confusione del nostro tempo e le mitomanie dell’oggi. L’unica cosa certa… siamo sempre tutti più agitati, prima dell’uso. Si parte sulla notizia del giorno, quell’atteso uomo vestito di rosso che tutti conoscono come Babbo Natale. Ma per Francesca Reggiani il paffuto e barbuto uomo dei regali, rappresenta qualcosa di profondamente disturbante. Una frustrazione che “dà il La” ad un flusso riflessivo ad alto impatto ironico, com’è abituata a fare l’attrice romana cresciuta alla corte di Gigi Proietti. Una serie di riflessioni tra passato e futuro, prese di coscienza inevitabili, partendo da Roma e dalla situazione in cui la città si trova, passando per i giovani tirocinanti, precari che lavorano 8-10 ore al giorno in modo gratuito, fino all’amore, che “è una cosa meravigliosa, ma dura tutta la vita? Mah!”. Le coppie si scoppiano e la favola del “tutta la vita” non regge. Siamo tutti separati, divorziati ma, del resto, non c’è più lavoro fisso e non c’è più nemmeno l’amore fisso. Chiusura riflessiva poi sul rapporto con la TV, con la Patty Pravo di Reggiani pronta a raccontare cosa vuol dire parlare in televisione e cosa vuol dire farlo a teatro.

OFF/OFF THEATRE

Via Giulia 19 – 20 – 21, Roma / DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA

