Diabete in gravidanza: insulina aspart ad azione rapida efficace

Per le donne in gravidanza con diabete di tipo 1 o 2 l’insulina aspart ad azione rapida si è dimostrata sicura e ha comportato un minor numero di eventi di ipoglicemia, secondo i risultati dello studio CopenFast presentati al congresso 2023 della European Association for the Study of Diabetes (EASD) e pubblicati contemporaneamente su The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Lo studio, in aperto, è stato condotto presso il Rigshospitalet di Copenaghen da novembre 2019 a maggio 2022 e ha coinvolto 203 donne (età media 32 anni) tra l’ottava e la tredicesima settimana di gestazione. Il 72% aveva il diabete di tipo 1 e il 28% il diabete di tipo 2. Al basale la maggior parte delle pazienti riceveva iniezioni giornaliere multiple di insulina, con una dose media di 37 UI.

Dati rassicuranti sulla sicurezza

Il punteggio medio della deviazione standard del peso alla nascita del neonato era di 1,0 nel gruppo trattato con insulina aspart ad azione rapida rispetto a 1,2 nel gruppo trattato con insulina aspart convenzionale (P=0,23), ha riferito al congresso Lene Ringholm del Center for Pregnant Women with Diabetes presso la University of Copenhagen, in Danimarca.

Oltre a raggiungere l’endpoint primario, le donne che utilizzavano insulina aspart ad azione rapida avevano meno probabilità di avere un’ipoglicemia lieve alla 33a settimana di gravidanza rispetto a quelle che utilizzavano insulina aspart convenzionale (numero di eventi lievi settimanali -0,90, P=0,030).

Nello studio, solo una paziente che utilizzava insulina aspart ad azione rapida ha avuto un grave episodio ipoglicemico, rispetto ai 10 eventi che si sono verificati nel gruppo aspart convenzionale (differenza stimata del trattamento -0,08, P=0,026). Nel complesso, non sono state riscontrate differenze significative nel numero di eventi avversi o di eventi avversi gravi tra i gruppi e nessuna paziente ha avuto chetoacidosi diabetica.

«I nostri risultati mostrano un vantaggio dell’insulina aspart più rapida, in particolare per le donne che hanno problemi di ipoglicemia inconsapevole e una storia di ipoglicemia grave» ha affermato Ringholm, aggiungendo che le donne che stanno pianificando una gravidanza dovrebbero considerare di effettuare lo switch tra le due formulazioni e che i medici dovrebbero discuterne con le loro pazienti durante la pianificazione pre-gravidanza.

«L’insulina aspart ad azione più rapida è una formulazione migliorata della versione convenzionale» ha osservato. «Nei pazienti non in gravidanza ha dimostrato di migliorare i livelli di emoglobina glicata senza aumentare l’ipoglicemia e di ridurre le escursioni del glucosio postprandiale».

In un commento di accompagnamento Denice Feig dell’Università di Toronto in Canada ha affermato che l’inclusione delle donne con diabete di tipo 2 potrebbe aver diluito i risultati, dal momento che le donne con diabete di tipo 1 hanno maggiori probabilità di avere uno scarso controllo glicemico, variabilità glicemica e un maggior rischio di ipoglicemia ed esiti avversi della gravidanza.

«I dati sulla sicurezza dovrebbero essere rassicuranti per i medici che prendono in considerazione l’uso di insulina aspart più rapida durante la gravidanza e si aggiungono agli esiti risultati rassicuranti rilevati da numerosi studi condotti fino ad oggi su altri analoghi dell’insulina in gravidanza» ha scritto.

Controllo glicemico più precoce con insulina aspart ad azione rapida

In una sottoanalisi su donne con diabete di tipo 1 che utilizzavano un monitor continuo del glucosio a scansione intermittente, in quelle trattate con insulina aspart più rapida i livelli glicemici medi erano più bassi in tutti i momenti della gestazione, inoltre hanno trascorso più tempo entro l’intervallo target (63-140 mg/dl). «Queste pazienti hanno ottenuto almeno il 70% di time-in-range dalle 22 settimane in poi, mentre questo non si è verificato fino alle 30 settimane con aspart convenzionale» ha osservato Ringholm.

Il gruppo con insulina aspart più rapida ha trascorso anche meno tempo al di sopra del range target. Dalle 24 settimane in poi, queste pazienti hanno trascorso meno del 25% del tempo al di sopra del range, risultato non raggiunto con aspart convenzionale fino alla settimana 32. Tuttavia non sono state riscontrate differenze tra i gruppi nel tempo trascorso al di sotto del range target.

Gli altri esiti secondari erano invece sovrapponibili tra i due gruppi, ovvero HbA1c media alla 33a settimana di gestazione, dose totale di insulina e tassi di neonati di grandi dimensioni per l’età gestazionale (ancora superiori al 40%).

«Penso che i nostri dati suggeriscano che dobbiamo avere obiettivi glicemici molto ambiziosi in questa popolazione» ha commentato Ringholm. «Abbiamo ottenuto livelli di HbA1c quasi normali ma non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo. E non abbiamo raggiunto il time-in-range nelle nostre donne con diabete di tipo 1 fino a dopo le 20 settimane, quindi dobbiamo lavorare ancora per migliorare i risultati in particolare nelle primissime settimane di gravidanza».

