Devis Bellucci torna con una nuova edizione della “Guida ai luoghi geniali”

L’Italia della scienza, della tecnologia e dell’innovazione nel libro di Devis Bellucci, che torna in libreria con una nuova edizione arricchita e aggiornata

Vi piacerebbe passeggiare fra i tronchi di una foresta pietrificata, seguire le orme di un dinosauro o scoprire che qualcuno ha imbottigliato il vento? Lo sapevate che esistono vulcani in miniatura e grotte abbastanza grandi da contenere il Duomo di Milano? Che ci sono bar dove servono reazioni chimiche invece dei cocktail, musei da annusare, stanze magiche per camminare sul soffitto e rimpicciolire come Alice nel Paese delle Meraviglie, scienziati che vanno a caccia di alieni ascoltando il cielo e stambecchi equilibristi che scalano le dighe? Dove? Ma a due passi da casa, nella nostra bellissima Italia. Dopo aver letto questo libro al confine tra scienza e viaggio, niente più scuse: saprete dove andare la domenica. E se avete dei bambini, tanto meglio. Toccheranno con mano quello che imparano a scuola e chissà, magari decideranno, da grandi o anche da subito, di fare il mestiere più importante, il più remunerativo, l’unico che non conosce crisi: quello della persona curiosa, innamorata della natura e del mondo attorno a noi.

Un titolo che copre un vuoto editoriale. Un oggetto da sfogliare, da leggere, da regalare. Un libro per famiglie vivaci con figli curiosi che vogliono proporre una visita a tema didattico o giocoso. Descrizioni, informazioni, mappe e fotografie illustrano tutte le potenzialità dei luoghi proposti.

L’AUTORE

Devis Bellucci è ricercatore in Scienza e tecnologia dei materiali all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ha pubblicato “Perché la forchetta non sa di niente?” (Rizzoli), “Materiali per la vita” (Bollati Boringhieri – finalista al Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2023) e “111 luoghi di Bologna che devi proprio scoprire” (Emons). Scrittore, giornalista e divulgatore, ama molto cammi­nare, i luoghi selvaggi e remoti, fare colazione al bar e cenare fuori. Ha due figli di dieci e dodici anni che da sempre lo accompagnano, con molta pazienza, nei suoi lunghi viaggi in treno e in autobus. Lo trovate sui social come @ditantomondo.