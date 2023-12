Design assistito da Intelligenza artificiale: per le startup B2B ora c’è Byte

Design professionale e senza limiti, assistito da Intelligenza artificiale: per le startup B2B ora c’è la novità Byte

Donux, design studio per prodotti digitali, ha lanciato sul mercato Byte, la prima piattaforma italiana di design professionale assistito da AI che consente alle aziende di beneficiare di servizi illimitati di digital design per le proprie soluzioni Software as a Service (SaaS) secondo una formula in abbonamento.

Prendendo ispirazione da un modello di successo già collaudato in altri paesi e declinandolo in prima battuta sulle esigenze specifiche delle startup B2B italiane, Byte offre infatti un metodo asincrono di comunicazione tra cliente e designer esperti, garantendo risultati sempre coerenti dal punto di vista del modellamento finale e aggiornamenti costanti senza la necessità di incontri impegnativi o telefonate.

“Byte intende proporsi quale punto di riferimento nel panorama italiano per quanto attiene al digital design di soluzioni SaaS – ha dichiarato Giustino Borzacchiello, co-founder di Donux – Negli ultimi tre anni di attività abbiamo riscontrato da parte di molte startup SaaS, specialmente early stage e pre-product market fit, la necessità di avere accesso a designer esperti in grado di guidarle nel processo di progettazione e design e di aiutarle a evitare gli errori più comuni. Byte è dedicato principalmente a loro e funziona un po’ come Netflix: se ti serve, lo attivi e lo usi quanto vuoi. Altrimenti metti in pausa o disdici. Semplice”.

Nato per portare il design professionale nelle mani di tutti integrando AI generativa e consulenza esperta, Byte permette alle aziende di sfruttare questa tecnologia attivando un semplice abbonamento, oggi a un prezzo di lancio per i primi slot disponibili.

“La generative AI sta rivoluzionando i processi e la produttività delle aziende. Chi la adotta ora sarà più veloce nel go-to-market domani e potrà offrire qualità ed esperienze di livello superiore ai propri clienti – ha aggiunto Giuseppe Mamone, co-founder di Donux – L’incremento degli investimenti e delle startup in questo ambito cambia del tutto il modo di creare prodotti digitali e fornisce un vantaggio competitivo a chi parte per primo”.

La dimensione globale del mercato della GenAI nel design è stata stimata infatti a 412,06 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà circa 7.754,83 milioni di dollari entro il 2032 (fonte), guidata dai progressi nel machine learning e deep learning. Le startup di intelligenza artificiale generativa hanno attirato finanziamenti per oltre 26 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni e il design di prodotto nel mercato GenAI Design è destinato a crescere ancora.

Gli asset di Byte

Con Byte si accede a un pacchetto completo e altamente reattivo: richieste e revisioni senza limiti gestite entro massimo due giorni e accompagnate dall’accesso privilegiato a senior designer esperti nella progettazione di applicazioni SaaS B2B.

Una volta attivato l’abbonamento, l’azienda può infatti inviare un numero illimitato di richieste di design e successive revisioni, che vengono affidate ai professionisti senior di SaaS B2B con più esperienza in quel determinato ambito. Dotati di profonde competenze nell’uso di strumenti e tecnologie di GenAI, questi designer sono in grado di elaborare ogni richiesta con cura, assicurando la consegna di un prodotto di alta qualità entro 48 ore.

“Il tutto a un costo inferiore alla media di mercato e con la sicurezza di evitare errori cruciali come quello di portare a bordo una figura sbagliata in un momento delicato di sviluppo dell’azienda”, hanno concluso Giustino Borzacchiello e Giuseppe Mamone – “L’alto profilo dei nostri professionisti è inoltre garantito dalla formazione specializzata fornita da Donux, che investe in un programma di aggiornamento continuo per i designer SaaS B2B, attività che costituirà la base per futuri programmi di formazione”.