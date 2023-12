Chiara Ferragni e il pandoro solidale, il commento di Wanna Marchi

Wanna Marchi sul caso Ferragni: “La beneficenza l’ho fatta senza prendere soldi e in silenzio. Non accostatela a me”. E la figlia Stefania Nobile: “Lo scettro di regina delle truffe rimane a mia mamma

“Mi ricordi Wanna Marchi”. È questo il tenore di alcuni messaggi che continuano a riempire la sezione commenti dei post su Instagram di Chiara Ferragni. Dallo scoppio del caso Balocco e con l’aggiunta di quello delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, l’influencer è al centro delle polemiche. Ora a dire la sua è l’imbonitrice per eccellenza, Wanna Marchi, colei che è stata tirata in ballo dal primo giorno. Sentita da MowMag, l’81enne sottolinea di non voler essere accostata all’imprenditrice di Cremona.

“La Ferragni- dice- è sempre apparsa come una santa, così bella, così nuda, così scheletrica e bene, sai cosa ti dico? Una cosa è certa: lei appariva così carina, io invece cattiva ero, cattiva sono e cattiva sarò, ma non farò mai quello che ha fatto lei“.

LA BENEFICENZA FATTA IN SILENZIO

Ha sempre agito diversamente a detta sua Wanna Marchi: “Io di beneficenza ne ho fatta tanta, però non ho mai preso soldi per farla e non l’ho mai detto. Ma siamo in Italia e lei può stare tranquilla perché, siccome non si chiama Wanna Marchi, non le succederà mai niente“.

Non è dello stesso parere la figlia Stefania Nobile, che di vicende giudiziarie – insieme alla madre – ne ha vissute parecchie: “Io non credo che non le succederà niente, perché stavolta siamo andati oltre. Abbiamo superato la barriera del suono. E si è ritrovata in qualcosa di più grande di lei. A me la Ferragni non piace. Anzi, abbiamo discusso io e la mamma perché a lei piaceva molto”.

L’accostamento delle due figure alla Nobile non è mai andato giù: “Perché chiedevano a mia mamma se riteneva che la Ferragni potesse essere la nuova Wanna Marchi. Allora non parlavano di truffe, ma di comunicazione. Si è passati dalle televendite alle sponsorizzate sui social e a me dava fastidio, perché di Wanna Marchi ce n’è una sola. Oggi accostano lei per il discorso truffe e mi fa rabbrividire. Spero che presto venga distaccata la figura di mia madre da quella di Chiara Ferragni“.

LA REGINA DELLE TRUFFE E IL VIDEO DI SCUSE ‘FINTO’

E così, mentre intanto girano sui social le foto di Chiara Ferragni con l’ormai famosissima frase pronunciata da Wanna Marchi nel documentario biografico di Netflix, “I co*****i vanno inc****i”, la Nobile non ha dubbi: “Vedi che Wanna Marchi primeggia sempre? Lei non è forte come la mamma anche se ha milioni di follower. Non è neanche la regina delle truffe, anche quello scettro rimane a Wanna Marchi e non lo cederà di certo a Chiara Ferragni. La mamma rimane la regina in tutto!”.

E, infine, mamma e figlia commentano il video di scuse pubblicato da Chiara Ferragni sul suo profilo: “Ci ha fatto una grande pena. Noi siamo state giudicate dal mondo nelle vesti di cattive, perché ci hanno processato solo perché cattive, ma non abbiamo mai pianto con le occhiaie finte e i vestiti sdruciti. Siamo andate truccate e vestite bene senza finzioni. Il suo è un discorso finto“.