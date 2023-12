Celiachia Duo Test è il test per scoprire la predisposizione genetica alla malattia

È possibile sviluppare la celiachia anche da adulti? Potrebbe svilupparla anche mio figlio un giorno? Per scoprirlo c’è l’esame Celiachia Duo Test

Promuovere stili di vita all’insegna della salute e del benessere e incentivare la prevenzione, rendendola sempre piùaccessibile con Cerba HealthCare Italia è possibile. Cerba, il più grande gruppo italiano delle analisi cliniche e della diagnostica ambulatoriale introduce una novità: Celiachia Duo Test, per scoprire la predisposizione genetica alla celiachia. Con un semplice tampone salivare, chi ha sintomi gastrointestinali riconducibili alla malattia celiaca e/o familiarità con la celiachia può ora scoprire se la malattia è effettivamente presente oppure escluderne la predisposizione genetica per il resto della propria vita. Questo vale anche per i più piccoli.

Con il Check-up Celiachia Duo Test si eseguono due diversi tipi di analisi: un test genetico e uno autoimmunitario. L’analisi del DNA si effettua per la presenza dell’aplotipo HLA DQ2/DQ8.

In caso di negatività del test si può essere certi dell’assenza di predisposizione alla celiachia.

In caso di positività, invece, si proseguirà ad ulteriori analisi di approfondimento, ovvero a test diagnostici di conferma eseguiti su sangue (IgA totali, anti-tTG IgA e IgG, anti-gliadina deamidata IgA e IgG, anti-endomisio IgA e IgG), disponibili presso tutti i punti prelievo Cerba HealthCare».

«Nel caso in cui il test risulti positivo – spiega il Direttore Scientifico di Cerba HealthCare Prof. Francesco Broccolo – non significa che siamo di fronte a una celiachia conclamata, però ciò potrebbe rappresentare un indicatore importante sulla possibilità di sviluppare la malattia celiaca in futuro, e questo permette di tenere sotto controllo i comportamenti alimentari in modo da evitare le complicanze».

Come tutti i Check-up offerti da Cerba HealthCare Italia, Celiachia Duo Test si può effettuare in tutti i punti prelievo del gruppo, presente in 16 regioni italiane con più di 400 tra centri medici e di prelievo.

Non è necessaria l’impegnativa né la prenotazione e il Check-up è indicato per chi soffre di sintomi gastrointestinali (gonfiore o dolore addominale, dissenteria, vomito, costipazione… dimagrimento) e a chi ha familiarità con la malattia. Il costo di questo esame è di 150€.

