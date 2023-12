Stop al monopolio di Uefa e Fifa: la Corte di giustizia UE promuove la Superlega

Calcio, ha vinto la Superlega: la Corte di giustizia europea demolisce il monopolio di Fifa e Uefa e la sentenza apre la gabbia rigidissima delle competizioni internazionali, liberalizzandole

Quasi mille giorni dopo il primo, goffo, tentativo di golpe sul calcio europeo, ha vinto la Superlega. Quello di Uefa e Fifa è di fatto un “monopolio”. Per la Corte di giustizia dell’Unione Europea esiste un abuso di posizione dominante, un profilo anticoncorrenziale incompatibile con il diritto dell’Unione: “Le norme Fifa e Uefa sull’approvazione preventiva di competizioni calcistiche, come la Superlega, sono contrarie al diritto dell’Ue e sono contrari al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi”. “Le regole Fifa e Uefa- dice ancora la Corte- subordinano alla loro previa approvazione qualsiasi nuovo progetto calcistico interclub, come ad esempio la Super League e il divieto ai club e ai giocatori di giocare in quelle competizioni sono illegali. Non c’è quadro normativo Fifa e Uefa che garantisca che siano trasparenti, oggettive, non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso modo, le norme che conferiscono alla Fifa e alla Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale dei diritti connessi a tali concorsi sono tali da restringere la concorrenza, data la loro importanza per i media, i consumatori e telespettatori nell’Unione europea”.

È una sentenza dirompente quella della Corte Ue, che apre la gabbia rigidissima delle competizioni internazionali e la liberalizza. Di fatto, Uefa e Fifa non possono punire i club che vorranno partecipare a tornei organizzati da altre entità, come appunto nel progetto separatista del 2021 a cui sono rimaste agganciate solo Real Madrid e Barcellona.

A completamento di un percorso iniziato prima della vicenda della Superlega, l’Uefa lo scorso anno aveva riformulato le norme sull’autorizzazione delle ‘Competizioni Internazionali per Club’. Includevano l’impegno a garantire che le nuove competizioni – tra le altre cose – rispettino “il principio del merito sportivo e che i valori sportivi prevalgano sempre sugli interessi commerciali”, e il fatto che qualsiasi potenziale organizzatore di competizioni dovrebbe “fornire conferma di non essere stato coinvolto nella preparazione o organizzazione di una competizione internazionale per club non autorizzata nei cinque anni precedenti”. Regole insomma pensate per uccidere sul nascere un’altra Superlega. Il verdetto della Corte garantisce la base di diritto per far crollare l’intero castello. Dodici mesi fa l’avvocato generale Athanasios Rantos, con un parere non vincolante, aveva dato ragione a Fifa e Uefa ritenendo che “le regole in base a cui qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva di Fifa-Uefa sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione”.

CORTE UE: NON CI PRONUNCIAMMO SU PROGETTO SPECIFICO SUPERLEGA

La Corte di giustizia dell’Unione Europea entra in tackle sullo status quo del calcio europeo: Uefa e Fifa non possono continuare a gestirlo come un monopolio di fatto, abusando di una posizione dominante. Ma la Corte nella sua sentenza che passerà alla storia dello sport internazionale, ci tiene a precisare che “non significa che una competizione come il progetto della Super League debba necessariamente essere approvata. La Corte, essendo stata interrogata in generale sulle regole della Fifa e dell’Uefa, non si pronuncia su tale progetto specifico nella sua sentenza”. “Parallelamente, la Corte osserva che le norme della Fifa e dell’Uefa relative allo sfruttamento dei diritti dei media sono tali da danneggiare le squadre di calcio europee, tutte le società che operano nei mercati dei media e, in ultima analisi, i consumatori e gli spettatori televisivi, impedendo loro di godere di competizioni nuove e potenzialmente innovative o interessanti. Spetta, tuttavia, al Tribunale di commercio di Madrid accertare se tali regole potrebbero comunque avvantaggiare le diverse parti interessate nel calcio, ad esempio garantendo una redistribuzione solidale dei profitti generati da tali diritti”.

“La Corte ritiene poi che, qualora un’impresa in posizione dominante abbia il potere di determinare le condizioni alle quali le imprese potenzialmente concorrenti possono accedere al mercato, tale potere deve, date le rischio di conflitto di interessi che ne deriva, essere sottoposto a criteri idonei ad assicurarne la sussistenza siano trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati. Tuttavia, i poteri della Fifa e della Uefa sono non soggetti a tali criteri. La Fifa e la Uefa stanno quindi abusando di una posizione dominante. Inoltre, data la loro natura arbitraria, le loro norme in materia di approvazione, controllo e sanzioni devono essere ritenute valide restrizioni ingiustificate alla libera prestazione dei servizi”. “La Corte – continua la sentenza – rileva che l’organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti media sono, evidentemente, attività economiche. Devono quindi rispettare le regole della concorrenza e rispettare le libertà di movimento, anche se l’esercizio economico dello sport presenta alcune specificità caratteristiche, quali l’esistenza di associazioni dotate di determinati poteri di regolamentazione e controllo e il potere di farlo imporre sanzioni. La Corte rileva inoltre che, parallelamente a tali competenze, anche la Fifa e l’Uefa organizzano competizioni calcistiche”.

SUPERLEGA, TEBAS: SERVONO REGOLE TRASPERENTI E OGGETTIVE

“Stanno già iniziando a intossicare il discorso, come avevo avvertito. Hanno sempre potuto organizzare competizioni al di fuori dell’ambiente Uefa e Fifa, e questo non può essere proibito. La questione è la loro condizione per essere sotto l’organizzazione della Uefa e della Fifa”. Questo il primo commento di Javier Tebas, presidente della Liga, alla sentenza della Corte di giustizia Ue che di fatto riabilita la Superlega.

“Ci vogliono regole trasparenti, chiare, oggettive per l’approvazione dei tornei – dice Tebas – che non valgono con la semplice disapprovazione, e ci deve essere un assetto normativo oggettivo che richieda condizioni paragonabili all’intero settore, ma che non sia lasciato alla libera discrezionalità dei leader specifici della Fifa e della Uefa, perché lì si creerebbe una situazione di abuso di potere dominante”.

A22 (SUPERLEGA): ABBIAMO VINTO, MONOPOLIO UEFA È FINITO

“Abbiamo ottenuto il diritto di competere. Il monopolio della Uefa è finito. Il calcio è gratuito. I club non devono più temere sanzioni e ora possono determinare il proprio futuro”. Così il Ceo di A22 (la società cappello della Superlega) Bernd Reichart commenta su X la sentenza della Corte di giustizia europea sul monopolio di Uefa e Fifa. “Ai tifosi – continua – dico che la nostra proposta è che tutte le partite della Super League vengano trasmesse gratuitamente. Ai club: garantiti redditi e contributi di solidarietà”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).