Sea-Intelligence analizza l’andamento delle rotte dall’Asia

Secondo Sea-Intelligence, le alleanze hanno perso quote di mercato complessive sulla rotta Asia-Nord America West Coast, soprattutto durante la pandemia, quando è stata ampiamente utilizzata capacità al di fuori delle strutture delle alleanze.

Ocean Alliance ha recuperato la sua quota nel 2023, ma 2M non l’ha fatto ed è attualmente posizionata più in basso rispetto al periodo pre-pandemico. Sulla rotta Asia-Nord America East Coast, 2M ha perso gran parte del guadagno pre-pandemico, mentre sia Ocean Alliance che THE Alliance hanno perso quota di mercato rispetto allo stesso periodo pre-pandemico. Sull’Asia-Mediterraneo, THE Alliance ha guadagnato un po’ di quota durante la pandemia e, combinata con il declino di Ocean Alliance, le due alleanze sono essenzialmente alla pari dietro 2M.

Il cambiamento più importante, tuttavia, si registra sull’Asia-Nord Europa. THE Alliance ha mantenuto una presenza relativamente stabile sulla rotta, per l’intero periodo analizzato. 2M ha invece assistito a una costante erosione, che è stata rilevata da Ocean Alliance. Si tratta di uno sviluppo che si sta verificando per essenzialmente l’intero periodo e non è quindi legato all’inizio della dissoluzione di 2M. In sostanza, CMA CGM, COSCO ed Evergreen hanno chiaramente guadagnato posizioni nel Nord Europa, a scapito relativo di Maersk e MSC.