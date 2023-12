Previsioni meteo 21 dicembre 2023: alta pressione sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023: anticiclone protagonista, bel tempo e temperature in aumento specie sui rilievi

Condizioni meteo stabili in Italia, dove le temperature grazie all’anticiclone sono destinate ancora ad aumentare con clima molto mite soprattutto in quota. Discorso diverso invece nei bassi strati dove lavorerà l’inversione termica e le temperature saranno più basse specie di notte e al primo mattino con possibilità anche di brinate e gelate. Condizioni meteo che fino al weekend che precede il Natale non vedranno grosse variazioni con precipitazioni praticamente assenti da tutto lo Stivale. Solo sulle Alpi di confine si potrebbe avere qualche precipitazione sparsa a causa di aria più fredda che si muoverà sull’Europa centrale nella seconda parte della settimana. Qualche fenomeno possibile anche all’estremo Sud ed in particolare sulle Isole Maggiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata innocui addensamenti sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni ed innocui addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .