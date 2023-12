Lo spettacolo “Tilt” di Le Cirque fa tappa a Bari

Lo spettacolo “TILT”, 90 minuti di adrenalina pura. Arriva a Catania lo show di Le Cirque che ha incantato mezza italia

Un anno fa Alis incantava centinaia di spettatori accorsi da tutta la puglia al Teatro Team. Quest’anno Le Cirque Top performer si prepara a ripetere il tutto esaurito con TILT in scena a Catania.

Il nuovo adrenalinico show di Le Cirque Top Performers è liberamente ispirato al film capolavoro Ready Player One di Steven Spielberg e porta in pista ben 12 numeri mozzafiato aerei e a terra e 29 superstar del Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil.

Cosa possiamo aspettarci? Una sorpresa continua perché “ogni data del Christmas Tour 2023-2024 di TILT sarà più spettacolare di quella precedente, per emozionare e meravigliare di nuovo il nostro amato pubblico”, parola di Gianpiero Garelli (Founder, Creator & Guide di Le Cirque Top Performers e Show Director & Author di ALIS e di TILT).

Cosa possiamo attenderci? Un viaggio di 90 minuti fra realtà virtuale e mondo reale, dove arti circensi, musica, teatro e danza si fondono in un continuum elettrizzante, imprevedibile, rock e romantico.

I posti in platea sono stati presi d’assalto con mesi d’anticipo e non c’è da stupirsi: dal suo debutto nel 2019 TILT ha collezionato decine di migliaia di spettatori entusiasti, tutto esaurito e recensioni stellari.

I suoi artisti hanno una collezione di premi internazionali che non basterebbero 2 pagine per elencarli tutti.

Il maestro di cerimonia è poi un volto decisamente noto per tutti i “non più tanto bambini”.

Riccardo Forte è stato infatti per 11 anni Vermio Malgozzo della Melevisione e ha poi partecipato a note fiction rai e mediaset (Centovetrine, Carabinieri, don Matteo e i Cesaroni fra i vari)

La sua formazione è però teatrale, viene infatti dalla celebre Bottega teatrale diretta da Vittorio Gassman e ha partecipato a innumerevoli spettacoli fra i quali citeremo Otello con Gassmana e Doctor Faustus di Marlowe.

Questo gli permette di dare il suo meglio a tu per tu col pubblico, coinvolgendolo in questo fantasmagorico percorso fra Virtuale e Reale alla riscoperta dei valori dell’amicizia, dell’alleanza, della verità e dell’amore.

Qualche spoiler sui numeri in pista? Non vi basta sapere che ci saranno acrobatica, equilibrismo, giocoleria, comedy, hand to hand, handstands, straps, cyr wheel, chinese pole, aerial hoop danza e musica?

Fra gli artisti non possiamo non citare lo spagnolo Javier Gama Tinoco e il suo strepitoso numero di aerial chains. Di lui vi diremo solo che ha collaborato col Cirque du Soleil Entertainment Group e oltre tutti i riconoscimenti di settore, è anche arrivato fra i finalisti di Spain’s Got Talent.

Oltre lui ci sarà in pista Vitalii Yarchuk noto per fare giocoleria…coi palloni da basket!

Il duo “Acrobatic Skating” è pronto a far impazzire il pubblico col loro numero numero sui pattini a rotelle ad alta spettacolarità, sincronizzazione e precisione (don’t try this at home!)

Se dobbiamo però nominare una star fra tutte spicca per fama l’ Artistic Director & Guest Star Di Tilt – Anatolii Zalevskyi.

Ha collezionato talmente tanti premi a livello mondiale che il suo paese natale lo ha insignito del titolo di Artista Onorario dell’Ucraina. Ha fondato un centro di formazione delle arti circensi e la compagnia Rizoma. Proprio da qui ha selezionato alcuni straordinari performer che, assieme alle altre Superstar del Nouveau Cirque, formano il cast di TILT.

Il suo White Act è di una bellezza commovente: forza, energia ed equilibrio si fondono con la colonna sonora in modo perfetto. Se già sbirciare le sue passate esibizioni nelle registrazioni di eventi come Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo (dove ha vinto il clown d’oro nel 1999) riempie di meraviglia, potete immaginare cosa sarà ammirarlo dal vivo, a pochi metri di distanza.

Perchè limitarsi a immaginare la magia quando si può viverla?

Le Cirque Top Performers ha fatto arrivare a portata di mano quello tutto quello che prima si poteva ammirare solo nelle grandi città del centro e nord.

Non resta che scegliere la data e prendere un biglietto prima che siano tutti esauriti.

I tickets ancora disponibili si possono acquistare sul sito-web ufficiale di Le Cirque Top Performers (www.lecirquetopperformers.it). Per una consultazione più rapida, si può fare riferimento alla seguente pagina-web: www.tilticket.it.