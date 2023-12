La Comunità di Sant’Egidio protagonista a “Geo” su Rai 3

L’impegno della Comunità di Sant’Egidio per la crisi economica e l’aumento della povertà al centro della puntata di “Geo” su Rai 3

Le guerre, la crisi economica, l’aumento della povertà. A “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi – in onda giovedì 21 dicembre dalle 16.20 su Rai 3 – ne parla da Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità di Sant’Egidio, che dal 1968 affianca le persone bisognose in Italia e in 70 Paesi del mondo, assistendo chi vive in povertà e ai margini. Impagliazzo racconterà come l’organizzazione negli ultimi anni abbia moltiplicato il suo impegno, aumentando la distribuzione di cibo e accogliendo un numero sempre maggiore di persone.

Con l’occasione, presenterà anche la campagna “A Natale Aggiungi Un Posto A Tavola: Insieme per non lasciare indietro nessuno” per donare anche quest’anno “un pasto abbondante, un dono e il calore di una casa”. Si può fare inviando un sms o da rete fissa al 45586 fino al 26 dicembre.