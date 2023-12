Intestino corto: apraglutide dimezza il volume di supporto parenterale settimanale

Apraglutide ha comportato una riduzione del 52% del volume di supporto parenterale settimanale a 1 anno in nove pazienti affetti da sindrome dell’intestino corto

Secondo i dati presentati alla UEG week, il trattamento con apraglutide ha comportato una riduzione del 52% del volume di supporto parenterale settimanale a 1 anno in nove pazienti affetti da sindrome dell’intestino corto con insufficienza intestinale e colon in continuità.

“Dall’ultimo decennio sono stati introdotti trattamenti modificanti la malattia per i pazienti con sindrome dell’intestino corto con insufficienza intestinale (SBS-IF), e questi sono analoghi del peptide-2 simile al glucagone o GLP-2” ha affermato Astrid Verbiest, dottoranda presso il centro di ricerca traslazionale sui disturbi gastrointestinali dell’Università di Lovanio, durante la sua presentazione.

Il peptide glucagone simile 2 (GLP 2) è un peptide fisiologicamente presente nell’uomo, secreto dalle cellule L dell’intestino che esercita un’ampia varietà di effetti sul tratto gastrointestinale.

“Si ipotizza che questi analoghi del GLP-2 aumentino l’adattamento intestinale. Teduglutide è il primo analogo del GLP-2 sviluppato e commercializzato ed è un analogo del GLP-2 a breve durata d’azione”.

Secondo i dati presentati alla UEG week, il trattamento con apraglutide ha comportato una riduzione del 52% del volume di supporto parenterale settimanale a 1 anno in nove pazienti affetti da sindrome dell’intestino corto con insufficienza intestinale e colon in continuità.

Verbiest ha aggiunto: “Dagli studi clinici su teduglutide abbiamo riscontrato un’efficacia limitata nei pazienti con SBS-IF e colon in continuità (CiC); tuttavia, i dati del mondo reale suggeriscono ora che i pazienti con SBS con colon rimanente in continuità potrebbero trarre beneficio dal trattamento con analoghi del GLP-2.

Apraglutide è un analogo sperimentale del GLP-2 a lunga azione attualmente in fase di sviluppo per l’SBS-IF”.

Nello studio multicentrico, in aperto, di fase 2 STARS Nutrition, Verbiest e colleghi hanno valutato la sicurezza e l’efficacia di apraglutide nel ridurre le necessità di supporto parenterale (PS) a 52 settimane nei pazienti con SBS-IF-CiC.

Sono stati arruolati nove adulti (età media 46,8 anni; 78% donne), a cui sono state somministrate iniezioni sottocutanee settimanali di 5 mg di apraglutide e valutati al basale e alle settimane 4 e 48.

Verbiest ha osservato che entro le prime 4 settimane di trattamento, i ricercatori non sono riusciti a ridurre il PS; tuttavia, dopo questo periodo è stato effettuato un aggiustamento del PS di 48 settimane.

“Durante questo periodo, i pazienti dovevano eseguire una raccolta delle urine di 48 ore ogni mese rispettando il loro menu di bevande individuale predefinito”, ha detto. “Se potessimo vedere un aumento di almeno il 10% nella produzione urinaria media giornaliera, potremmo ridurre il supporto parenterale”.

I partecipanti avevano una lunghezza media dell’intestino tenue di 19 cm, con il 79% del colon ancora in continuità, e una media di 9,9 litri di PS a settimana, distribuiti su 5 giorni, con un contenuto energetico di circa 8.000 kcal.

L’endpoint primario dello studio era la sicurezza, mentre gli endpoint secondari includevano i cambiamenti nel volume settimanale del PS, nel contenuto energetico e nei giorni liberi; e percentuale di pazienti che hanno risposto clinicamente (riduzione del PS del 20%) e pazienti che hanno ottenuto 1 giorno o più di riduzione del PS in più a settimana.

Secondo Verbiest, tutti e nove i pazienti hanno manifestato eventi avversi durante lo studio, per un totale di 127 eventi, i più comuni dei quali sono stati nasofaringite, vomito, diarrea e reazione nel sito di iniezione. Tre pazienti hanno manifestato eventi avversi gravi e uno, che ha sviluppato colangite ostruttiva e ha interrotto la somministrazione per 1 settimana, era correlato al trattamento.

Dopo 24 settimane di trattamento, il volume settimanale del PS è diminuito significativamente del 40%, livello che è stato mantenuto con una riduzione del 52% a 1 anno; un andamento simile è stato riportato per l’energia PS settimanale. Il peso corporeo dei partecipanti si è stabilizzato nel corso dello studio.

Inoltre, dopo 8 settimane di trattamento con apraglutide, tre pazienti sono stati considerati rispondenti clinici, valori che sono migliorati in sette pazienti alla settimana 24. A 1 anno, tutti e nove i pazienti erano rispondenti clinici, ha osservato Verbiest, e sette pazienti hanno potuto ottenere almeno 1 giorno di riposo dal supporto parenterale.

“Ciò che è più interessante vedere è che, in media, al basale, i pazienti ricevevano 5 giorni di supporto parenterale a settimana e dopo 1 anno di trattamento con apraglutide, i pazienti potevano ottenere 2 giorni di sospensione del supporto parenterale”, ha affermato.

Inoltre, due pazienti hanno raggiunto l’autonomia enterale, ha continuato Verbiest, “il che significa che hanno potuto interrompere completamente le infusioni di supporto parenterale dopo 1 anno di trattamento”.

Verbiest A, et al. The long-acting GLP-2 analog apraglutide provides clinical benefit for patients with short bowel syndrome with intestinal failure and colon in continuity at 52 weeks. Presented at: UEG Week; Oct. 14-17, 2023; Copenhagen, Denmark (hybrid meeting).