Il film “Un Natale spettacolare” su Rai 2: ecco la trama

Stasera su Rai 2 in prima visione “Un Natale spettacolare” con Ginna Claire Mason, Derek Klena, Sara Gallo: la trama del film

Una commedia sentimentale ambientata a New York, durante il Natale del 1958. E’ il film di John Putch “Un Natale spettacolare”, in onda giovedì 21 dicembre alle 21.20 su Rai 2. Nel cast, Ginna Claire Mason, Derek Klena, Sara Gallo. La magia della storia comincia con il racconto di un episodio del passato che Maggie Bingham fa a sua nipote, per convincerla a partecipare al provino per un balletto.

Margaret vive a Filadelfia, appartiene a una famiglia benestante, studia danza e sogna di entrare a far parte delle Rockettes, corpo di ballo del Radio City Music Hall di New York. Dopo aver affrontato quasi per gioco un provino per entrare nella compagnia, una volta superata con successo la prova, Margaret decide di trasferirsi a New York per ballare con le Rockettes all’insaputa dei genitori e del fidanzato.

Ma a New York, oltre alla danza, Maggie scopre altre cose importanti e incontra molte persone, tra cui John, un ragazzo che come lei insegue un sogno: quello di diventare fotoreporter. In prossimità del Natale, i genitori e il fidanzato di Maggie le fanno una visita a sorpresa che creerà parecchio scompiglio.