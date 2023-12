Francesco Giubilei nelle librerie con “Follie ecologiste”

Le “follie ecologiste” di Francesco Giubilei: pericolose derive dell’ambientalismo ideologico e radicale nel volume disponibile in libreria e online

Esce in tutte le librerie italiane il nuovo libro di Francesco Giubilei, Follie ecologiste. Come l’ambientalismo ideologico e l’Unione europea condizionano la nostra vita.

Il tema dell’ambiente, che si trova ormai da qualche anno, specie in Europa e in Occidente, sempre più al centro di qualsiasi dibattito politico e mediatico, ha assunto un ruolo cardine in molte decisioni di governi nazionali ed enti internazionali, arrivando così a influenzare inevitabilmente anche la quotidianità dei cittadini e la vita delle imprese. L’Unione europea in particolare, con un approccio dirigista e una iper-regolamentazione senza limiti, sta emanando direttive imposte dall’alto che soffocano qualsiasi settore, le cosiddette “eurofollie”, con l’obiettivo di cambiare la società, le nostre abitudini e i nostri stili di vita.

Il problema, fa notare l’autore, non risiede certo negli aspetti positivi della questione ambientale che stanno a cuore a tutti e che non vengono negati, come la conservazione della natura, la cura del territorio, la realizzazione di città più verdi, la diminuzione dell’inquinamento, ma piuttosto «nella torsione ideologica avvenuta negli ultimi anni in seno all’ambientalismo, e nelle conseguenti direttive nazionali e sovranazionali da cui le nostre vite e le nostre libertà vengono, e verranno sempre più, bersagliate».

Giubilei pone l’accento sugli errori, le ipocrisie e le contraddizioni di questo nuovo ambientalismo ideologico e radicale che mira a sopprimere la libera azione dell’uomo in nome di un dirigi­smo che pretende di salvare il mondo fustigando l’Occidente, e che ha tutte le caratteristiche di una fede dogmatica: eco-teppisti che deturpano monumenti e capolavori del passato, comitati per il “no” e movimenti ecologisti sempre più estremisti che si oppongono alla realizzazione di qualsiasi opera bloccando la crescita del Paese, politiche green che finiscono per col­pire i ceti più deboli.

Una transizione ecologica priva di realismo che ignora, o fa finta di ignorare, le sue conseguenze sul sistema economico-sociale, per la quale pagheranno un conto salatissimo i cittadini europei e italiani in particolare, basti pensare alle direttive sulla casa green e sulle automobili. È necessario allora un immediato cambio di rotta culturale.

Francesco Giubilei (Cesena, 1992) è editore, presidente della Fondazione Tatarella e di Nazione Futura. Ha pubblicato numerosi libri, tradotti negli Stati Uniti, Spagna e Ungheria. Scrive su il Giornale e su riviste italiane e straniere; è membro dell’editorial board di The European Conservative. È stato membro del Comitato scientifico per il futuro dell’Europa del governo italiano e consigliere del ministro della Cultura.

Francesco Giubilei, Follie ecologiste. Come l’ambientalismo ideologico e l’Unione europea condizionano la nostra vita, Liberilibri 2023, collana Altrove, pagg. 116, euro 16.00, ISBN 979-12-80447-32-6