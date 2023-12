Caterina Caselli inciampa nei cavi dell’albero di Natale a Milano: braccio rotto

Caterina Caselli col braccio rotto: è inciampata nei cavi dell’albero di Natale in Galleria a Milano. La cantante: “State attenti, è pericoloso”. Gli utenti le danno ragione

Brutta avventura per Caterina Caselli. La cantante e produttrice discografica, classe 1946, ha pubblicato un video su Instagram in cui appare con il braccio destro stretto in un tutore: “Omero rotto”, racconta lei stessa, “ne avrò per un mese”. Interessante capire com’è successo: Caselli è inciampata nei cavi dell’albero di Natale in Galleria del Corso a Milano.

Il video non nasce solo per raccontare l’accaduto, ma anche per avvertire milanesi e turisti. “State attenti”, mette in guardia Caselli, “può essere pericoloso”. “Mentre ero per terra ad aspettare l’ambulanza, ho visto altre persone che inciampavano“. I commenti confermano pienamente questa versione: “Tante persone sono già cadute, ma nessuno fa nulla”, “Buona sera è da circa 10 giorni che circola il video dove fanno vedere che continua a cadere gente, mi spiace… Il Comune dovrebbe fare qualcosa oltre a rispondere alle tante denunce che arriveranno”, “Molti sono inciampati allo stesso punto, ci sono dei video su tik tok”, “Sono cadute parecchie persone, sono le stronzate di certi ”creatori”. È pure orribile! Tanti auguri comunque!”, scrivono i follower della cantante.