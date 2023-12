A Fortezza Est debutta in prima assoluta “Figlie”

Debutta in prima assoluta dal 21 al 23 dicembre a Fortezza Est “Figlie”: in scena una black comedy surreale e sorprende sulle dipendenze affettive e relazionali

Debutta in prima assoluta dal 21 al 23 dicembre a Fortezza Est “Figlie”, il nuovo spettacolo della compagnia di Alessia Berardi, Ferdinando Vaselli e Laura Riccioli , una black comedy dai toni surreali e dai risvolti sorprendenti sulle dipendenze relazionali.

Ginevra e Lucia trascorrono la loro tranquilla vecchiaia in una SPA di lusso. Le due amiche passano le loro giornate allegramente tra pettegolezzi e scherzi alle spalle degli altri ospiti della Spa, fino a quando la loro permanenza nella struttura viene messa in crisi da un evento inaspettato. Quando tutto sembra ormai perduto gli si presenta un’ultima occasione. Riusciranno a godersi impunemente la lunga vecchiaia o finiranno a marcire in uno squallido paesino fatto di finestre in alluminio anodizzato?

Lo spettacolo narra in modo profondo e leggero la complessità dell’animo umano, per raccontare la fragilità dell’esistenza, la precarietà della nostra condizione, le nostre paure più profonde. Lucia e Ginevra, pur essendo due donne anziane sono ancora e per sempre profondamente figlie, la loro stessa esistenza è dipendente dall’approvazione dell’altro, continuamente condizionata dal loro bisogno di amore. La messa in scena mette volutamente in evidenza la differenza d’età tra le attrici e i due personaggi, ricercando nell’anzianità più uno stato esistenziale che fisico.

La scenografia è in continua evoluzione: i disegni che la compongono vengono creati durante lo spettacolo in maniera artigianale e analogica, raccontando così la forza generatrice femminile che va al di là di quella biologica.

Si ringrazia Quieora Residenza teatrale e Kilowatt festival che hanno ospitato in residenza il lavoro in fase embrionale, Lsa100celle e Fortezza Est per l’ospitalità, il laboratorio Officine Zero, teatro delle Condizioni Avverse con la Residenza della Bassa Sabina, Nuovo Teatro San Paolo, Fiora Blasi.

FIGLIE

21-22-23 dicembre 2023 – Fortezza Est

Stagione Teatrale 2023-24 “Moto Perpetuo. Maree Teatrali”

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 12.00€

www.fortezzaest.com

info e prenotazioni mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

| whatsapp 329.8027943| 349.4356219