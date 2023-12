Ypsomed e CamDiab lanciano sistema di erogazione insulina con FreeStyle Libre 3

Ypsomed e CamDiab lanciano il primo sistema per erogazione insulina con FreeStyle Libre 3 di Abbott: ecco come funziona

Ypsomed annuncia che il proprio sistema automatizzato di erogazione di insulina mylife Loop integra ora il sensore FreeStyle Libre 3 di Abbott. Il microinfusore mylife YpsoPump e il sensore FreeStyle Libre 3, insieme all’algoritmo mylife CamAPS FX di CamDiab, formano un sistema basato su smartphone automatizzato, adattivo e intelligente per l’erogazione di insulina. Il sistema è disegnato per aiutare le persone affette da diabete di tipo 1 a controllare meglio i propri livelli di glucosio e ridurre il peso della gestione quotidiana del diabete.

La soluzione mylife Loop è strutturata per creare un sistema intelligente, adattivo e automatizzato di erogazione di insulina (AID), basato sui dati del glucosio in tempo reale. I livelli di glucosio sono monitorati in continuo e così la giusta dose di insulina viene somministrata in qualsiasi momento.

“L’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante in ogni aspetto della nostra vita ed è così anche nella terapia del diabete di tipo 1”, afferma Riccardo Candido, Presidente Eletto AMD e Professore Associato di Endocrinologia presso l’Università degli Studi di Trieste. “Un sistema automatizzato e adattivo basato su smartphone rappresenta già una innovativa opzione terapeutica; la possibilità di personalizzare il sistema scegliendo tra due sensori differenti amplia notevolmente il ventaglio di opzioni terapeutiche, mettendo ancora di più le esigenze dei pazienti al centro della terapia”.

Rendere la gestione più semplice

Oggi le persone con diabete di tipo 1 passano molto tempo a gestire quotidianamente la patologia. Questo tempo e impegno vengono significativamente ridotti grazie all’uso di mylife CamAPS FX, che è parte del sistema mylife Loop[1], e del sensore Abbott di ultima generazione FreeStyle Libre 3, semplificando la vita e la gestione del diabete. “L’obiettivo di Abbott è quello di fornire tecnologie semplici, accessibili e convenienti in grado di cambiare positivamente la vita delle persone con diabete”, dichiara Luigi Russo, General Manager Abbott Diabetes Care Italia. “Questa collaborazione ci consente di offrire agli italiani con diabete che utilizzano il sensore FreeStyle Libre 3 un sistema ibrido a circuito chiuso, che consentirà loro di semplificare la gestione della malattia e dedicare più tempo ed energie alla propria vita”.

Ypsomed ha messo a disposizione in Italia mylife Loop, in partnership con CamDiab e Dexcom, nell’estate del 2022. Gli utilizzatori del sistema riferiscono una maggiore libertà nella vita di tutti i giorni: hanno più tempo per la famiglia, sono più attivi e riescono a dormire meglio. La soluzione mylife Loop dà anche ai genitori dei bambini con diabete la possibilità di monitorare tutti i parametri della terapia in qualsiasi momento, offrendo il monitoraggio del sistema in remoto, dal proprio smartphone.

Maggiori opportunità per le persone con diabete – Libertà di scelta

Grazie all’integrazione di FreeStyle Libre 3 in mylife Loop, le persone con diabete hanno ora la possibilità di scegliere fra due diversi sensori, Dexcom G6 e FreeStyle Libre 3, con la possibilità di personalizzare il sistema.

“Siamo convinti che le principali sfide che affronta la nostra società si possano fronteggiare efficacemente solo attraverso la collaborazione”, commenta Sébastien Delarive, Chief Business Officer Diabetes Care di Ypsomed. “Siamo quindi fieri di ampliare la nostra offerta con Abbott, per offrire agli utenti di mylife Loop una maggiore libertà di scelta nella gestione del diabete. Il nostro microinfusore compatto e semplice da usare, integrando il più recente sensore di Abbott e l’app di Hybrid Close Loop adattivo di CamDiab, cambierà la vita di migliaia di persone affette da diabete”.

La soluzione integrata di mylife Loop con il sensore FreeStyle Libre 3 è attualmente disponibile in Germania, Austria, Svizzera, Olanda, UK e Italia e, presto, seguiranno altri Paesi europei. Il sistema mylife Loop è attualmente disponibile per Android, prossimamente lo sarà anche su iOS.

Correlati

[1] Chen et al., Diabetes Care 2021; 44(7):e148–e150.