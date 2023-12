Wartsila lancia la prima soluzione con motore a 4 tempi per ammoniaca

Il gruppo Wartsila ha introdotto la prima soluzione commercialmente disponibile per il settore marittimo basata su un motore a 4 tempi per ammoniaca

Il gruppo tecnologico Wärtsilä ha introdotto la prima soluzione commercialmente disponibile per il settore marittimo basata su un motore a 4 tempi per ammoniaca. La nuova soluzione consente un significativo progresso nelle operazioni di navigazione sostenibili, in un momento in cui gli armatori cercano opzioni praticabili tra i carburanti verdi. La soluzione ammoniaca è ora disponibile commercialmente come parte della piattaforma di motori Wärtsilä 25, lanciata nel settembre 2022.

Viridis Bulk Carriers, la prima compagnia di navigazione a zero emissioni al mondo, intende essere il primo armatore a beneficiare della nuova soluzione ammoniacale. La società è una partnership tra Amon Maritime, Mosvolds Rederi e Navigare Logistics. All’inizio di questo mese, Wärtsilä e Viridis Bulk Carriers hanno firmato una lettera di intenti per la soluzione del motore ammoniaca Wärtsilä 25, con l’obiettivo di firmare un contratto commerciale all’inizio del 2024. Viridis Bulk Carriers sta portando un ‘cambiamento radicale verde’ nel mercato europeo del bulk a corto raggio, pianificando un servizio di trasporto senza carbonio basato su una serie di nuove navi alimentate a ammoniaca.

Oltre al motore, la soluzione completa include un sistema di alimentazione del gas combustibile AmmoniaPac, il sistema di mitigazione del rilascio di ammoniaca Wärtsilä (WARMS) e il Wärtsilä NOx Reducer (NOR) per un post-trattamento ottimale dei gas di scarico. La sicurezza e l’efficienza sono al centro della progettazione della soluzione, massimizzate da un sofisticato sistema di automazione e da un accordo di manutenzione per garantire operazioni a bordo sicure ed efficienti. L’adozione sicura e fluida dell’ammoniaca come nuovo carburante per i membri dell’equipaggio è ulteriormente supportata da una formazione dedicata e da un supporto globale 24/7.

L’ammoniaca sostenibile è uno dei principali candidati nella ricerca di carburanti alternativi puliti da parte del settore marittimo. Questa nuova soluzione Wärtsilä 25 Ammonia può immediatamente ridurre le emissioni di gas serra di oltre il 70%, rispetto a una soluzione diesel di dimensioni simili, soddisfacendo gli attuali obiettivi dell’UE fino al 2050 e persino superando l’obiettivo IMO per il 2040.