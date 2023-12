SPA- Società Prodotti Antibiotici acquisisce Sophos Biotech

SPA- Società Prodotti Antibiotici, storica azienda farmaceutica italiana fondata nel 1947, annuncia l’acquisizione di Sophos Biotech

SPA- Società Prodotti Antibiotici, storica azienda farmaceutica italiana fondata nel 1947, annuncia l’acquisizione di Sophos Biotech, azienda italiana che sviluppa e commercializza terapie in ambito oncologico. L’acquisizione di Sophos Biotech porterà ad una integrazione a livello manageriale e andrà a rafforzare la rete di Informazione Scientifica su tutto il territorio nazionale.

“In un mercato in cui spesso le acquisizioni sono guidate da logiche finanziarie, questa acquisizione industriale è orientata a creare valore nel lungo periodo. Sono particolarmente orgoglioso di questa operazione – ha affermato Stefano Lombardi – CEO di SPA Società Prodotti Antibiotici. È stata un’acquisizione fortemente voluta perché la rapida crescita di Sophos, conseguita grazie alla visione dei tre Soci Fondatori, rappresenta una storia di successo nel nostro mercato. Questa operazione segna un cambio di passo nel ritmo di crescita della nostra azienda dandole accesso ad una importante area terapeutica quale quella oncologica e di aumentare la nostra capacità di lancio e sviluppo dei nuovi prodotti SPA.

Sophos Biotech è una azienda punto di riferimento per gli specialisti dell’oncologia: fornisce ai medici prodotti e servizi di qualità per contribuire a migliorare la qualità della vita dei propri pazienti e promuovere un sempre più corretto uso delle migliori opzioni terapeutiche oggi disponibili. L’impegno della azienda nel settore oncologico si concretizza in un portfolio prodotti che annovera 4 farmaci per l’oncologia senologica e un Dispositivo Medico per un trattamento adiuvante ai trattamenti chemioterapici/radiologici.

Le attività di SPA in Italia si strutturano in tre divisioni.

SPA Farma, si occupa della promozione presso la classe medica e della commercializzazione sul territorio italiano ed estero di farmaci etici, farmaci OTC, farmaci SOP, Dispositivi Medici e nutraceutici con marchi consolidati e apprezzati da operatori sanitari e pazienti.

BIOSPA: è focalizzata su sviluppo e produzione di materie prime e di reagenti per diagnostica in vitro presso il laboratorio aziendale, nonché di importazione e distribuzione di Kit diagnostici e dispositivi medici.

RARE DISEASES, che si occupa della ricerca, dello sviluppo, della registrazione, della commercializzazione di terapie per patologie rare.