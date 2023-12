“Soli” è il primo singolo di Christian Cordone

Arriva in rotazione radiofonica “Soli”, il primo singolo di Christian Cordone: il brano è anche online sulle piattaforme streaming

in radio “Soli” il primo singolo di Christian Cordone disponibile in digitale (Incisi Records), brano introspettivo, con sonorità pop, scritto con Simone Cerratti (in arte Skyvi) e prodotto da Manuel Guaglianone.

« “Soli” rappresenta la completa visione del mio mondo nell’amore, purtroppo, contornato da storie mai iniziate e mai finite. Ho scritto questo brano – afferma Christian Cordone – nel periodo in cui la solitudine prese piede nella mia vita ritrovandomi spesso a condividere i pensieri con l’unica persona che mi capisse davvero, me stesso. Questa canzone ha lo scopo di normalizzare la lontananza rispetto alle anime altrui nei momenti di debolezza e far sentire comprese quelle persone che, almeno una volta nella vita, si sono sentite completamente sole. Siamo circondati da storie d’amore piene di segreti intimi e nascosti che solo noi nel profondo conosciamo dettagliatamente. Storie che forse si ripeteranno e che ci faranno sentire per l’ennesima volta, o per la prima, dannatamente “Soli”.»

Christian Cordone (Pescara, 09/08/2004) è un cantautore italiano. È stato catapultato nel mondo dell’arte fin da piccolo, ballando per parecchi anni e frequentando corsi di recitazione e cinema che gli hanno permesso di partecipare come attore nel film “Blu come i tuoi occhi“, prodotto da Modest Entertainment, con la regia di Eric Veneziano. “Sognare in grande è sempre stato il mio obiettivo di vita principale, attraverso la mia musica e l’empatia emotiva che ho cercato di trasmettere alle persone che mi circondano.” La musica per lui rappresenta lo strumento comunicativo migliore che esista, in grado di personificare i sentimenti di chi l’ascolta e trasformarli in vita. Grazie a quest’ultima, cerca ogni giorno di cambiare o migliorare almeno in parte la vita delle persone. Christian si mette continuamente alla prova con sfide apparentemente irraggiungibili, grazie alle quali nel corso degli anni è riuscito a sviluppare un senso di comprensione mediatica e comunicativa sempre più ampio. Nel 2023 entra nel roster artisti di Incisi Records pubblicando, in estate, il suo primo singolo “Soli”.