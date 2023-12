L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

La giornata inizia in maniera un po’ strana. C’è una nuova occasione, ma potresti anche scaricare qualcosa che non va bene, sollevare il tuo animo è importante.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non è facile in questo periodo vivere l’amore senza qualche complicazione. A livello economico e familiare ci sono troppe responsabilità ed è sconsigliabile ogni decisione…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Molta tensione addosso. Nell’ambito del lavoro hai qualche difficoltà ad inserirti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

C’è qualcosa in più rispetto ai mesi passati. Migliori i rapporti professionali e le faccende di cuore; tutti i tuoi progetti possono iniziare ad attuarsi. Questa sera cerca di evitare polemiche inutili.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

L’eccesso di pigrizia non è spiegabile con la stanchezza accumulata, è solo una scusa per non mettersi in gioco. Amore con più problemi che soluzioni: sarà bene riflettere a lungo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

La tua mente non si ferma mai, ed è proprio questo il motivo per cui, anche dal punto di vista fisico, avverti una profonda agitazione. Se una persona si è allontanata, vai avanti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se ci sono state forti incomprensioni, stasera si può recuperare il tempo perduto. Per il lavoro non fasciarti la testa prima di cadere, probabile che non ci siano certezze al momento.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata molto importante per i contatti di lavoro. Se sei solo … un incontro molto particolare, inaspettato!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Qualche difficoltà di comunicazione è possibile. Decisioni per una vendita o un acquisto, in questo periodo potresti dover sistemare qualche conto in sospeso.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Periodo che chiede presenza nel lavoro, alcuni soci non sono giusti, cambi di mansioni o ruolo previsti entro tre mesi. Dovresti puntare a ritrovare la serenità!

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ora conta molto di più la situazione lavorativa di tutto il resto, o lo studio se sei molto giovane. In questo periodo qualcuno è innamorato ma ha a che fare con una persona ambigua, ciò agita gli animi ma aumenta il desiderio.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata interessante. Va bene nell’ambito del lavoro.